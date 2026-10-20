Atracan una gasolinera en Carballo tras amenazar a su empleado con una navaja 

Gasolinera de la Avenida de Malpica Google Maps

Dos encapuchados protagonizaron este lunes un atraco en la gasolinera de Cepsa en la Avenida de Malpica del municipio Carballo. El suceso tuvo lugar antes de las 22.00 horas, cuando dos personas con el rostro cubierto llegaron al establecimiento y amenazaron con una navaja al único empleado que había en ese momento para hacerse con el dinero que llevaba encima.

Posteriormente, tras lograr su botín, se dieron a la fuga en un patinete eléctrico. Hasta la zona se desplazaron efectivos de Guardia Civil y de Policía Local para intentar dar con los atracadores, aunque por el momento no han sido detenidos.