Carballo promueve talleres de cocina y reutilización textil para reducir los residuos

El concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales y el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, en el punto de información de 'Ti tes a chave' C.Carballo

El Concello de Carballo desarrolla durante este otoño una programación de actividades para reducir la generación de residuos, fomentar su reutilización y mejorar la separación de la basura doméstica. Una de las principales actuaciones es la continuidad de la campaña ‘Ti tes a chave’, destinada a fomentar la separación de la materia orgánica mediante el contenedor marrón.

Actualmente participan en este sistema alrededor de 1.800 hogares del municipio, una cifra que el Concello pretende seguir incrementando con nuevas acciones informativas. El punto de atención instalado en la calle Coruña volverá a estar operativo este jueves para explicar el funcionamiento del programa y facilitar la incorporación de nuevas familias.

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La campaña también se dirige a los establecimientos de hostelería, donde se están realizando visitas para promover una separación más adecuada de los residuos orgánicos. El objetivo es mejorar la recogida de esta fracción, que incluye restos de alimentos y otros materiales biodegradables, y evitar que termine mezclada con la basura convencional.

Además de mejorar la recogida selectiva, el Concello apuesta por prevenir la generación de residuos. En este ámbito continúa la distribución gratuita de composteros domésticos, que permiten transformar los restos orgánicos en abono para su aprovechamiento en los propios hogares. Esta práctica facilita el tratamiento de parte de los residuos en el lugar donde se producen y reduce la cantidad de materia orgánica que debe incorporarse al sistema municipal de recogida.

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La programación incluye también actividades centradas en evitar el desperdicio alimentario. Esta semana se celebró un curso de aprovechamiento de alimentos y reducción de residuos que agotó sus plazas en poco tiempo, según informó el Ayuntamiento. La actividad se planteó para mostrar alternativas prácticas que permitan utilizar mejor los productos alimentarios y reducir la cantidad de comida que acaba desechándose.

Otro de los ejes de la campaña es la reutilización textil, mediante talleres de costura creativa y 'upcycling', una técnica que consiste en transformar materiales o prendas usadas para darles una nueva utilidad. Las actividades están dirigidas tanto a personas adultas como a niños y niñas, y buscan enseñar recursos para reparar, modificar y prolongar la vida útil de la ropa.