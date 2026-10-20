Carballo
El BNG lleva al pleno del Parlamento gallego la demanda de plazas de comedor en los CEIP Bergantiños y Fogar
Será este miércoles
El diputado del BNG por Bergantiños y la Costa da Morte, Oscar Insua, preguntará este miércoles en el pleno del Parlamento gallego sobre las previsiones de la Xunta en relación a la demanda de plazas de comedor escolar en los CEIP Bergantiños y Fogar de Carballo.
Los nacionalistas recuerdan que el curso comenzó con 66 alumnos y alumnas en lista de espera en ambos centros para hacer uso del comedor.
Explican que el CEIP Bergantiños cuenta con 545 alumnos y alumnas, dispone de 150 plazas de comedor escolar, y tiene una lista de espera de 37 niños. Por su parte, en el CEIP Fogar hay 653 alumnos y alumnas, con 264 plazas de comedor y una lista de espera de 29 escolares.