El BNG lleva al pleno del Parlamento gallego la demanda de plazas de comedor en los CEIP Bergantiños y Fogar 

Una pasada protesta en el colegio Bergantiños por la falta de plazas de comedor Mar Casal

El diputado del BNG por Bergantiños y la Costa da Morte, Oscar Insua, preguntará este miércoles en el pleno del Parlamento gallego sobre las previsiones de la Xunta en relación a la demanda de plazas de comedor escolar en los CEIP Bergantiños y Fogar de Carballo.

Las familias del colegio Bergantiños inician una recogida de firmas en Change.org para "un comedor para todos" Más información

Los nacionalistas recuerdan que el curso comenzó con 66 alumnos y alumnas en lista de espera en ambos centros para hacer uso del comedor.

Explican que el CEIP Bergantiños cuenta con 545 alumnos y alumnas, dispone de 150 plazas de comedor escolar, y tiene una lista de espera de 37 niños. Por su parte, en el CEIP Fogar hay 653 alumnos y alumnas, con 264 plazas de comedor y una lista de espera de 29 escolares.