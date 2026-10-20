El comercio de Carballo denuncia “perdas de ata 12.000 euros” por su exclusión de MercaNaVila

Los comerciantes de Carballo cerraron este martes sus puertas y realizaron una protesta silenciosa hasta la Praza do Concello por su exclusión de MercaNaVila Mar Casal

El comercio de Carballo salió este martes a la calle para protestar por su exclusión, por segundo año consecutivo, del programa MercaNaVila de la Diputación de A Coruña. Los establecimientos participantes cerraron durante dos horas y los comerciantes recorrieron el centro urbano hasta la Praza do Concello, donde denunciaron las consecuencias económicas de una medida que, según los datos recogidos por el Centro Comercial Aberto (CCA), provocó “perdas de ata 12.000 euros” en algunos negocios durante la campaña del año pasado.

La movilización, convocada bajo el lema ‘Nós tamén somos vila’, comenzó a las diez de la mañana con el cierre de los establecimientos participantes, que colocaron pancartas reivindicativas en sus escaparates. A las doce, los manifestantes se concentraron en la rúa Coruña para iniciar una marcha a pie hasta la Praza do Concello, donde dieron lectura a un manifiesto en defensa del comercio de proximidad y de la igualdad de oportunidades.

Esta exclusión prexudica o conxunto do comercio local, que perde oportunidades de venda e ve como parte do consumo se desvía cara a outros municipios CCA

La protesta transcurrió sin incidentes y sirvió para visibilizar el rechazo del sector a los criterios de participación en MercaNaVila, una campaña provincial de bonos de descuento que excluye a los municipios de más de 20.000 habitantes.

El CCA considera que este límite no tiene en cuenta la realidad territorial y comercial de Carballo, un municipio con más de 32.000 habitantes y 18 parroquias rurales que ejerce como cabecera comercial de Bergantiños y presta servicios a vecinos de toda la comarca.

Pérdidas de facturación y fuga de consumidores

Uno de los principales argumentos de los comerciantes es el impacto económico que atribuyen a la exclusión. Según los datos recopilados por el CCA entre sus asociados, algunos establecimientos registraron durante la campaña anterior pérdidas de facturación de entre 8.000 y 12.000 euros respecto al mismo período de 2024.

La asociación sostiene que los bonos favorecen el desplazamiento de consumidores hacia otros municipios, lo que reduce las oportunidades de venta de los negocios de Carballo y desvía parte del gasto fuera de su entorno habitual.

Galería El comercio de Carballo se moviliza Ver más imágenes

“Esta exclusión prexudica o conxunto do comercio local, que perde oportunidades de venda e ve como parte do consumo se desvía cara a outros municipios”, recoge el manifiesto leído ante el Concello.

Los comerciantes también cuestionaron que los vecinos de Carballo reciban en sus domicilios comunicaciones para utilizar unos bonos que no pueden gastar en los establecimientos de su propia localidad. A juicio del colectivo, esta situación contradice el objetivo de fortalecer el comercio de proximidad.

La entidad insiste, no obstante, en que no se opone a MercaNaVila ni al respaldo público a los municipios de menor población. Su reivindicación es que ese apoyo no perjudique a otros núcleos comerciales. “Apoiar as vilas máis pequenas non debe significar prexudicar outras, senón buscar fórmulas equilibradas que permitan fortalecer o comercio de proximidade e beneficiar o conxunto do territorio”, defendieron durante la concentración.

Non pedimos privilexios nin compensacións. Esiximos igualdade de oportunidades para o comercio de Carballo e para a súa veciñanza CCA

En este sentido, el CCA reclama una revisión de las bases de las próximas convocatorias, aunque no solicita que Carballo sea incorporado a la campaña que acaba de comenzar. Entre las propuestas planteadas figura que los bonos se utilicen exclusivamente en el municipio de residencia de cada beneficiario, de manera que los fondos destinados a dinamizar el comercio de una localidad repercutan en sus propios establecimientos.

La asociación también propone que, si se mantiene el límite de población, se estudie una fórmula que permita a Carballo participar como complemento de la campaña destinada a los concellos más pequeños, aprovechando su condición de cabecera comercial.

“Non pedimos privilexios nin compensacións. Esiximos igualdade de oportunidades para o comercio de Carballo e para a súa veciñanza”, señalaron los participantes en el manifiesto.

La Diputación retoma el diálogo con los comerciantes

La movilización se produjo en un momento en el que se han abierto nuevas posibilidades de diálogo. Según informó el CCA tras la protesta, responsables de la Diputación de A Coruña se pusieron en contacto con la entidad en las últimas horas para retomar las conversaciones y buscar nuevas vías de colaboración que permitan apoyar al comercio de Carballo. Ya la semana pasada en la reunión con Axober, el presidente provincial Valentín González Formoso había asegurado que se estaban explorando fórmulas y alternativas para dar cobertura al comercio local en los municipios de tamaño medio

La Diputación estudia colaborar con Axober para impulsar bolsas de formación en empresas y retener el talento local Más información

La asociación anunció que durante los próximos días estudiará posibles alternativas con el conjunto del tejido comercial para trasladar propuestas que respondan a las necesidades de los establecimientos. El colectivo ya había expresado anteriormente sus quejas ante la institución provincial en una reunión celebrada meses atrás. Su objetivo ahora es conseguir cambios que eviten que la exclusión vuelva a repetirse en futuras campañas.

El comercio de Carballo alza la voz contra su exclusión de la campaña provincial: “Nós tamén somos vila” Más información

Las críticas a los criterios de MercaNaVila no se limitan a Carballo. La Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) y COREMI también han expresado conjuntamente su rechazo a la configuración del programa, que cuenta con una dotación aproximada de cinco millones de euros.

Ambas organizaciones cuestionan que el límite de 20.000 habitantes sea el único requisito poblacional para acceder a los bonos y reclaman una distribución de los fondos por tramos de población que permita apoyar al comercio de toda la provincia.