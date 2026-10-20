La ilustradora carballesa Laura Tova muestra en Japón la “poesía do cotián” en su nuevo proyecto artístico

Cartel de la exposición Cedida

La ilustradora carballesa Laura Tova participa este mes en una residencia artística en Japón y, como culminación de la misma, ha inaugurado la exposición 'De ida e volta. Poesía do cotián', su nuevo proyecto creativo. La muestra se inauguró el domingo en el espacio Arts IToya, en Takeo Onsen, en la isla de Kyushu, donde Tova ha realizado su residencia artística.

Laura Tova trabajando en Japón Laura Tova

La participación de Laura Tova en esta residencia cuenta con el apoyo de la Xunta, a través de las ayudas a la creación literaria en gallego en residencias artísticas. El proyecto tendrá una segunda fase a su regreso a Galicia, en el aunque la investigación visual desarrollada en Japón dará paso a la creación de textos en gallego.

En su vertiente visual, 'De ida e volta. Poesía do cotián' parte de la investigación en torno a cuatro conceptos de la cultura japonesa: Ma, Yugen, Wabi-sabi y Mono no aware. Ideas relacionadas con el espacio entre las cosas, con lo oculto, con la imperfección, con el paso del tiempo y con la impermanencia que la artista traslada a escenas y emociones de la vida cotidiana.

"O que vexo é que hai moita calma; escóitase con atención e espérase tranquilamente a que as cousas cheguen. Creo que iso é moi bonito e que forma parte dalgúns deses conceptos que estou ilustrando”, explica Tova.

Durante su estancia, la ilustradora se está interesando también por la forma en la que la lengua japonesa nombra determinadas emociones, situaciones y experiencias. “Estou descubrindo que aquí existen palabras moi concretas para falar de emocións dun lugar ou dun momento específico, e iso interésame moito para o proxecto”, señala.

La experiencia está llevando a la ilustradora a establecer un diálogo entre las resonancias emocionales de la cultura japonesa, dos realidades en las que reconoce una fuerte relación con el entorno, con la naturaleza y con la vida contidiana.

“Ao estar nun lugar fóra dos principais percorridos turísticos podo experimentar un Xapón máis cotián. Gústame ir pola rúa e ver como recollen o arroz nas leiras e ter que apañarme para falar en xaponés porque aquí non falan case inglés. O bonito é que a xente non deixa de falarche, todo o contrario, sobre todo a xente maior. E iso, por exemplo, recórdame moito á casa”, cuenta la ilustradora.