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Carballo

La mítica compañía gallega Mofa e Befa regresa el viernes al FIOT con 'A Arte da Guerra"

La obra, coproducida por el festival, constituye una farsa feroz e irreverente sobre el poder, el engaño y los conflictos que atraviesan la sociedad actual

Redacción Carballo
20/10/2026 20:48
Una representación teatral de Mofa e Befa
Una representación teatral de Mofa e Befa
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La compañía gallega Mofa y Befa regresa al FIOT con una nueva creación que podrá verse por primera vez el viernes 23 de octubre, a las 21.00 horas, en el Auditorio de O Pazo de la Cultura de Carballo. 'A Arte da Guerra' , coproducida por el festival, toma como punto de partida el legendario tratado de Sun Zi para construir una farsa feroz e irreverente sobre el poder, el engaño y los conflictos que atraviesan la sociedad actual.

Reyes, generales, concubinas, espías, magnates, entrenadores de fútbol, abogadas matrimoniales y otras figuras atrapadas en singulares conflictos humanos componen un retablo urgente de un mundo en colisión, en el que resurge el belicismo. 

Fiel a su particular estilo, Mofa y Befa transforma la sabiduría militar china en una sátira de nuestra época, en la que la ironía y la carcajada se convierten en las mejores armas para mirar críticamente el presente. Porque, si todo es una guerra, la compañía propone tomarla con humor y combatir, sobre todo, el aburrimiento. 

El montaje cuenta con la interpretación de Evaristo Calvo, Víctor Mosqueira y Josito Porto, con el espacio escénico de Marcelino de Santiago 'Kukas', el diseño  lumínico de Octavio Mas y la dramaturgia y dirección de Carlos Santiago. 

El estreno absoluto estará precedida de una función escolar, a modo de preestreno, este jueves 22, a las 11.00 horas, en el Auditorio de O Pazo de la Cultura. Además, al término de la función del viernes se procederá a la entrega del Xograr de Outono 2026, uno de los reconocimientos que forman parte de la identidad del festival.

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