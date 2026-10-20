Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La Semana dos Avós de Carballo aborda el vínculo especial entre abuelos y nietos

El psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle impartió este martes una charla-coloquio y el miércoles será el turno para una peregrinación a Pontevedra

Rosa Balsa
20/10/2026 21:00
Semana dos Avos (10)
Un momento de la charla de este martes en la parroquia
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La parroquia de Carballo está inmersa en la 29ª edición de la Semana dos Avós, que este martes ofreció una charla-coloquio titulada 'Avós e netos: un vencello emocional especial', a cargo del psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle

Este miércoles será el turno para una peregrinación a la casa santuario del Inmaculado Corazón de María, en Pontevedra, con motivo del Ano Xubilar por los cien años de las apariciones de la Virgen a Sor Lucía. El viaje incluye visita al monasterio de San Bieito de Lérez y a la escuela naval militar de Marín. 

Las actividades continuarán el jueves con mesa redonda con la participación de Afaber, Aspaber y APEM bajo el título 'A memoria e o coidado, tan presentes nas familias e nos maiores'. Maite Prieto, educadora social de Cáritas de Bergantiños, será la moderadora.

La semana finalizará el domingo con una misa de clausura y un acto de homenaje a los mayores organizado por la Asociación Fogar da Xuventude en colaboración con los niños de la catequesis. Será a partir de las 12.30 horas y están invitados a participar todos los abuelos y abuelas. Ese mismo día tendrá lugar la entrega del diploma-medalla de la parroquia a Aspaber, con motivo de su 50 aniversario.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Semana dos Avos (10)

La Semana dos Avós de Carballo aborda el vínculo especial entre abuelos y nietos
Rosa Balsa
Una representación teatral de Mofa e Befa

La mítica compañía gallega Mofa e Befa regresa el viernes al FIOT con 'A Arte da Guerra"
redacción carballo
WhatsApp Image 2026-10-20 at 20.20.38

Atracan una gasolinera en Carballo tras amenazar a su empleado con una navaja
redacción carballo
protesta comedor CEIP Bergantiños (5)

El BNG lleva al pleno del Parlamento gallego la demanda de plazas de comedor en los CEIP Bergantiños y Fogar
Rosa Balsa