La Semana dos Avós de Carballo aborda el vínculo especial entre abuelos y nietos

Un momento de la charla de este martes en la parroquia Mar Casal

La parroquia de Carballo está inmersa en la 29ª edición de la Semana dos Avós, que este martes ofreció una charla-coloquio titulada 'Avós e netos: un vencello emocional especial', a cargo del psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle.

Este miércoles será el turno para una peregrinación a la casa santuario del Inmaculado Corazón de María, en Pontevedra, con motivo del Ano Xubilar por los cien años de las apariciones de la Virgen a Sor Lucía. El viaje incluye visita al monasterio de San Bieito de Lérez y a la escuela naval militar de Marín.

Las actividades continuarán el jueves con mesa redonda con la participación de Afaber, Aspaber y APEM bajo el título 'A memoria e o coidado, tan presentes nas familias e nos maiores'. Maite Prieto, educadora social de Cáritas de Bergantiños, será la moderadora.

La semana finalizará el domingo con una misa de clausura y un acto de homenaje a los mayores organizado por la Asociación Fogar da Xuventude en colaboración con los niños de la catequesis. Será a partir de las 12.30 horas y están invitados a participar todos los abuelos y abuelas. Ese mismo día tendrá lugar la entrega del diploma-medalla de la parroquia a Aspaber, con motivo de su 50 aniversario.