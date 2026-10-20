La Semana dos Avós de Carballo aborda el vínculo especial entre abuelos y nietos
El psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle impartió este martes una charla-coloquio y el miércoles será el turno para una peregrinación a Pontevedra
La parroquia de Carballo está inmersa en la 29ª edición de la Semana dos Avós, que este martes ofreció una charla-coloquio titulada 'Avós e netos: un vencello emocional especial', a cargo del psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle.
Este miércoles será el turno para una peregrinación a la casa santuario del Inmaculado Corazón de María, en Pontevedra, con motivo del Ano Xubilar por los cien años de las apariciones de la Virgen a Sor Lucía. El viaje incluye visita al monasterio de San Bieito de Lérez y a la escuela naval militar de Marín.
Las actividades continuarán el jueves con mesa redonda con la participación de Afaber, Aspaber y APEM bajo el título 'A memoria e o coidado, tan presentes nas familias e nos maiores'. Maite Prieto, educadora social de Cáritas de Bergantiños, será la moderadora.
La semana finalizará el domingo con una misa de clausura y un acto de homenaje a los mayores organizado por la Asociación Fogar da Xuventude en colaboración con los niños de la catequesis. Será a partir de las 12.30 horas y están invitados a participar todos los abuelos y abuelas. Ese mismo día tendrá lugar la entrega del diploma-medalla de la parroquia a Aspaber, con motivo de su 50 aniversario.