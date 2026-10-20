Los empresarios del polígono de Carballo reciben con cautela los tres millones para la variante

El polígono de Carballo, este martes Mar Casal

Los empresarios del polígono de Carballo reciben con cautela los tres millones de euros que la Xunta ha incluido en sus presupuestos para 2027 con el objetivo de avanzar en la futura circunvalación. La Entidad de Conservación, Gestión y Modernización (Ecoxem) del parque empresarial considera positivo que se incremente la consignación económica, pero advierte de que todavía no tiene noticias sobre el estudio arqueológico pendiente en el entorno del Castro de Queixeiro, un trámite que podría condicionar el trazado de la carretera y retrasar su ejecución.

La organización empresarial considera imprescindible aclarar el estado de este procedimiento antes de valorar el alcance real de la inversión anunciada. “Si no se avanza en ese tema, da igual la cifra que pongan en los presupuestos”, señalan desde la Ecoxem, que insiste en la necesidad de que las partidas económicas se traduzcan en avances administrativos y en obras. La entidad recuerda que la infraestructura acumula una larga trayectoria de reivindicaciones por parte del tejido empresarial y que su ejecución resulta fundamental para mejorar el funcionamiento del parque.

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La circunvalación está concebida para conectar directamente el polígono de Bértoa con la carretera de Ordes (AC-413) y la vía provincial de Santiago (DP-1914), evitando que buena parte del tráfico pesado generado por las empresas tenga que atravesar el centro urbano de Carballo. El trazado definitivo de la infraestructura recibió la aprobación de la Xunta el pasado mes de junio, aunque los empresarios advierten de que todavía queda pendiente una cuestión que podría resultar determinante para su desarrollo.

La preocupación de los empresarios tiene su origen en la información que recibieron durante una reunión celebrada el pasado 13 de abril con técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas. En aquel encuentro, según explican, los representantes autonómicos señalaron que los resultados del estudio arqueológico en el ámbito de protección del Castro de Queixeiro podrían llegar a condicionar el trazado de la futura carretera. Desde entonces, la entidad asegura que no ha recibido nuevas noticias sobre el estado de tramitación de este procedimiento, por lo que reclama información antes de considerar que los tres millones previstos para 2027 garantizan avances en la infraestructura.

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La organización insiste en que la circunvalación es una actuación fundamental tanto para el funcionamiento del polígono como para la movilidad y la seguridad vial de Carballo. Según sus datos, una flota de más de 400 vehículos pesados vinculados a la actividad del parque empresarial se ve obligada actualmente a atravesar el núcleo urbano, con las consiguientes dificultades de circulación y los riesgos asociados al paso de camiones por zonas escolares y deportivas.

Confianza en los plazos de la ampliación

La valoración de los empresarios es más favorable en relación con la ampliación del parque empresarial, para la que la Xunta ha consignado aproximadamente 4,6 millones de euros en 2027. La Ecoxem considera que esta cantidad resulta coherente con el estado actual de tramitación del proyecto, que se encuentra inmerso en el procedimiento de expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras, y confía en que se mantenga el calendario anunciado por el Gobierno gallego, que contempla el inicio de los trabajos a finales del próximo año.

No obstante, la entidad muestra su preocupación por las posibles consecuencias del reciente relevo al frente de la Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial. Los empresarios esperan que el cambio de responsables no afecte a los compromisos adquiridos ni provoque nuevos retrasos en una actuación que consideran esencial para el crecimiento del parque. La ampliación permitirá incorporar cerca de 630.000 metros cuadrados al ámbito empresarial de Bértoa, distribuidos en dos sectores, y constituye una de las principales actuaciones previstas para incrementar la oferta de suelo industrial en Bergantiños.

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La urgencia de esta ampliación está directamente relacionada con la escasez de suelo empresarial. Según los datos facilitados, actualmente no existe suelo industrial de promoción pública disponible en el polígono de Carballo, mientras que la oferta privada se limita a tres parcelas y una nave en venta. Esta situación contrasta con el interés que sigue despertando el parque entre empresas que buscan establecerse en la zona, ya que la entidad asegura que recibe consultas semanalmente de compañías interesadas en instalarse en Bértoa.

A las necesidades de nuevas implantaciones se suman las de las empresas que ya desarrollan su actividad en el polígono. Un estudio realizado en 2025 concluyó que estas compañías necesitan alrededor de 80.000 metros cuadrados adicionales de suelo industrial para poder acometer sus actuales proyectos de expansión, una demanda que la oferta disponible no permite satisfacer. La organización considera que esta falta de espacio puede limitar el crecimiento de las empresas existentes y dificultar la llegada de nuevas inversiones, por lo que insiste en la importancia de evitar retrasos en el proceso de expropiación y en el inicio de las obras.