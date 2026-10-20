Rubén Lorenzo (PP): “A Xunta evidencia nos orzamentos a súa aposta pola Costa da Morte”

Rubén Lorenzo, diputado autonómico y portavoz del PP en Carballo Mar Casal

El diputado autonómico del Partido Popular y portavoz de Carballo Rubén Lorenzo defendió este martes que los presupuestos de la Xunta para 2027 reflejan el compromiso del Gobierno gallego con la Costa da Morte. El parlamentario destacó las partidas destinadas a infraestructuras viarias, suelo industrial, vivienda pública, sanidad y saneamiento, y aseguró que las cuentas, actualmente en tramitación parlamentaria, incorporan actuaciones fundamentales para mejorar los servicios y favorecer el desarrollo económico de ambas comarcas.

Lorenzo puso especial énfasis en las inversiones previstas para Carballo. En relación con la variante de Carballo, el parlamentario destacó su importancia para mejorar la movilidad y facilitar la conexión del polígono empresarial con las principales vías de comunicación. Respecto a la ampliación de Bértoa, el popular considera que la inversión prevista contribuirá a fortalecer el tejido empresarial, aumentar la disponibilidad de suelo industrial y favorecer la llegada de nuevos proyectos económicos.

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La construcción de 79 viviendas protegidas constituye otra de las actuaciones que el diputado popular destacó en su valoración de los presupuestos. Lorenzo considera que esta promoción permitirá ampliar la oferta de vivienda pública y facilitar el acceso a un hogar a las familias que encuentran mayores dificultades en el mercado residencial.

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En el ámbito sanitario, el diputado puso de relieve los 600.000 euros destinados al proyecto del futuro CIS de Carballo, una infraestructura con la que se pretende ampliar y mejorar la atención sanitaria en el municipio. El parlamentario incluyó esta actuación entre las inversiones que, a su juicio, demuestran que el compromiso de la Xunta no se limita al desarrollo económico, sino que también abarca los servicios públicos esenciales.

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El parlamentario popular extendió su valoración al conjunto de la Costa da Morte, con especial atención a las inversiones previstas para mejorar las comunicaciones y desarrollar nuevas superficies empresariales. Entre ellas destacó los 7,58 millones de euros destinados a continuar las obras de la vía de altas prestaciones de la Costa da Morte, una actuación que considera estratégica para mejorar las conexiones de los municipios de la comarca con el resto de Galicia.

En materia de suelo industrial, señaló las partidas destinadas al parque empresarial de Coristanco y al de Cabana. El diputado considera que estas inversiones permitirán ampliar las posibilidades de implantación empresarial y contribuirán a generar nuevas oportunidades de actividad económica y empleo, complementando las actuaciones previstas para el polígono de Bértoa.

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Rubén Lorenzo sostuvo que los presupuestos autonómicos combinan grandes proyectos de infraestructuras con actuaciones que repercuten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. “Con estas partidas, a Xunta evidencia que a súa aposta pola Costa da Morte non se limita ás infraestruturas viarias ou ao desenvolvemento industrial, senón que abrangue tamén servizos públicos esenciais como a educación, contribuíndo a mellorar as instalacións e as condicións nas que se desenvolve a actividade educativa”, afirmó.

Para el diputado, las inversiones en comunicaciones, suelo empresarial, vivienda, sanidad y saneamiento responden a una estrategia de desarrollo equilibrado del territorio. Lorenzo también subrayó la necesidad de que las partidas previstas continúen avanzando durante la tramitación de los presupuestos en el Parlamento gallego y se traduzcan posteriormente en obras y servicios efectivos.