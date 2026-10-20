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Carballo

Visita a Carballo del exalcalde de Ginebra Alfonso Gómez Cruz

Fue recibido este martes por el regidor carballés, Daniel Pérez, y se interesó por los proyectos de desarrollo urbanístico del municipio

Rosa Balsa
20/10/2026 17:49
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Daniel Pérez y Alfonso Gómez Cruz, este martes en la alcaldía carballesa
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El exalcalde de Ginebra (Suiza) Alfonso Gómez Cruz, que se encuentra en Carballo por motivos personales, mantuvo una reunión con el regidor carballés, Daniel Pérez, con quien habló de varios temas: el primer año de Pérez al frente de la Alcaldía; la situación política general de España y en Europa; y los proyectos de transformación urbana en el municipio. 

Gómez Cruz, natural de Corme (Ponteceso) e integrante de los Verdes, mostró especial interés por las actuaciones financiadas con los fondos europeos EDIL. Su vinculación con el ecologismo marcó el intercambio sobre las políticas municipales de recuperación de espacios para las personas, la ampliación de las zonas verdes y la mejora de la accesibilidad. La planificación estratégica como base de estas actuaciones fue uno de los ejes de la conversación.

Esta visita da continuidad a la relación de Gómez con Carballo, donde ya fue recibido por Evencio Ferrero en agosto de 2025. En aquel entonces, cuando todavía ejercía como alcalde de Ginebra, participó en una recepción municipal acompañado por la eurodiputada Ana Miranda y por Xosé Abelenda.

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