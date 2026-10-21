Avalancha de propuestas para diseñar el nuevo edificio cultural de Carballo, casi un centenar

Publico del FIOT en el Pazo da Cultura de Carballo Raúl López

El futuro edificio cultural de Carballo ha despertado un enorme interés entre los profesionales de la arquitectura. El concurso de ideas convocado por el Concello para diseñar el nuevo equipamiento destinado a la música y las artes escénicas recibió finalmente 94 propuestas, una cifra que triplica las primeras estimaciones, que apuntaban a una treintena de participantes. De todas ellas, 82 han sido admitidas y otras dos todavía podrían incorporarse a la concurso.

El notable incremento respecto a los datos conocidos inicialmente se debe, según explican fuentes municipales, a que cuando se cerró el plazo de presentación, el pasado 4 de septiembre, se habían contabilizado alrededor de treinta candidaturas, pero todavía quedaban por llegar numerosos proyectos enviados por correo. Durante los días siguientes se fueron incorporando al registro municipal hasta alcanzar las 94 propuestas que recoge el acta del jurado, que ya se reunió por primera vez.

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La elevada participación supone que el Concello tendrá que elegir entre más de ochenta diseños para dar forma a una de las infraestructuras más importantes para el municipio a medio plazo. El concurso se desarrolla en dos fases y permitirá seleccionar la propuesta arquitectónica que servirá de base para construir un equipamiento concebido para ampliar las instalaciones dedicadas a la actividad musical, teatral y formativa.

De las 94 candidaturas recibidas, diez han quedado excluidas por incumplir distintos requisitos del concurso, principalmente relacionados con la presentación de la documentación y el anonimato de los participantes. Otras dos deberán corregir pequeñas incidencias en sus archivos digitales para poder continuar, por lo que el número definitivo de propuestas admitidas se situará entre 82 y 84.

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Superada esta primera revisión, el jurado tendrá que estudiar los diseños y seleccionar los que pasarán a la siguiente fase. El concurso contempla la elección de cinco propuestas finalistas, que recibirán 5.000 euros cada una para desarrollar sus anteproyectos antes de la selección definitiva.

El edificio que se pretende construir contará con una superficie útil aproximada de 4.030 metros cuadrados y un presupuesto estimado de 8,27 millones de euros. El proyecto contempla un auditorio con capacidad para 650 espectadores, destinado a conciertos, representaciones teatrales y otras actividades culturales, además de espacios polivalentes para la danza, la música y la formación.

Las instalaciones también albergarán el Conservatorio Municipal de Música, que dispondrá de un espacio propio dentro del complejo. La propuesta prevé organizar el equipamiento en tres módulos conectados, pero con posibilidad de funcionar de manera independiente, lo que permitiría desarrollar su construcción por fases.