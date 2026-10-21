Axober organiza una jornada de prevención de riesgos laborales dirigido a profesionales

Cartel anunciador de la actividad formativa

Axober y la Confederación de Empresarios da Coruña (CEC) organizan una jornada sobre prevención de riesgos laborales que va dirigida a empresas, autónomos y profesionales de toda la comarca.

La acción formativa se impartirá este viernes 23 de octubre en la nueva sede de la entidad, emplazada en la rúa Barcelona, 20, para lo que se contará con la presencia de María Botana, asesora de prevención de riesgos laborales de la CEC.

El programa arrancará a las 9,30 horas con la bienvenida a los participantes. Diez minutos después comenzará la exposición de María Botana, que girará en torno a los retos y novedades de la normativa de prevención de riesgos. Para finalizar habrá un café coloquio a partir de las 11.00 horas.

La iniciativa de Axobe coincide con la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, aprovechando para poner el foco en la importancia de integrar la prevención en el día a día de las empresas y en la necesidad de fomentar entornos de trabajo seguros y saludables.

Más información e inscripciones en: https://axober.org/axenda/xornada-prevencion-riscos-laborais/