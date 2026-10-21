Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Axober organiza una jornada de prevención de riesgos laborales dirigido a profesionales

La actividad se llevará a cabo en el local de la entidad en horario de mañana

Manuel Froxán Rial
21/10/2026 20:03
Cartel anunciador de la actividad formativa
Cartel anunciador de la actividad formativa
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Axober y la Confederación de Empresarios da Coruña (CEC) organizan una jornada sobre prevención de riesgos laborales que va dirigida a empresas, autónomos y profesionales de toda la comarca.

La acción formativa se impartirá este viernes 23 de octubre en la nueva sede de la entidad, emplazada en la rúa Barcelona, 20, para lo que se contará con la presencia de María Botana, asesora de prevención de riesgos laborales de la CEC. 

El programa arrancará a las 9,30 horas con la bienvenida a los participantes. Diez minutos después comenzará la exposición de María Botana, que girará en torno a los retos y novedades de la normativa de prevención de riesgos. Para finalizar habrá un café coloquio a partir de las 11.00 horas.

La iniciativa de Axobe coincide con la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, aprovechando para poner el foco en la importancia de integrar la prevención en el día a día de las empresas y en la necesidad de fomentar entornos de trabajo seguros y saludables

Más información e inscripciones en: https://axober.org/axenda/xornada-prevencion-riscos-laborais/

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cartel anunciador de la actividad formativa

Axober organiza una jornada de prevención de riesgos laborales dirigido a profesionales
Manuel Froxán Rial
Una iniciativa desarrollada por el GAC en la plaza de abastos de Carballo

'Saberes e sabores', un proyecto de los GDRs que busca dinamizar el rural a través de la gastronomía y el producto de proximidad
redacción carballo
Responsables de Clarión con Arantza Portabales y Pedro Feijoó

Los reyes del thriller gallego se dan cita en la librería Clarión de Carballo
A. Pérez Cavolo
Cena de Axober 2025

Axober reunirá al tejido empresarial de Bergantiños en su cena anual el 6 de noviembre
A. Pérez Cavolo