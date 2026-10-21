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Carballo

Axober reunirá al tejido empresarial de Bergantiños en su cena anual el 6 de noviembre

La cita reunirá a representantes del tejido empresarial de la comarca en el Punta del Este-Alda Hotels de Carballo

A. Pérez Cavolo Carballo
21/10/2026 18:39
Cena de Axober 2025
Cena de Axober en 2025
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La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) celebrará el próximo viernes 6 de noviembre su Cena Anual 2026, una cita que reunirá a representantes del tejido empresarial de la comarca en el establecimiento Punta del Este-Alda Hotels de Carballo. El encuentro comenzará a las 21.00 horas y está concebido como una jornada de convivencia, celebración y reencuentro entre los empresarios de la zona.

La entidad pretende aprovechar esta convocatoria para compartir el camino recorrido durante el último año, reforzar los vínculos entre las empresas y celebrar los proyectos desarrollados conjuntamente. La velada incluirá música y momentos de encuentro entre los asistentes, en un ambiente alejado de la actividad empresarial cotidiana.

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Desde Axober destacan la importancia de esta cita para la asociación y para el conjunto del tejido empresarial de Bergantiños, al ofrecer una oportunidad para hacer balance de lo conseguido y mirar hacia los próximos retos. La convocatoria se presenta bajo una invitación a compartir y celebrar tanto lo construido en común como lo que está por venir.

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