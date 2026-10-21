Educación afirma que todo el alumnado con derecho a comedor en Carballo tiene plaza y el BNG denuncia la negativa del PP a solucionar el problema 

Oscar Insua junto a representantes de las familias; el alcalde, Daniel Pérez; y el edil Ramón Varela Cedida

El pleno del Parlamento gallego abordó este miércoles la falta de plazas de comedor en los CEIP Bergantiños y Fogar de Carballo, a raíz de una pregunta formulada por el BNG, a través del diputado Oscar Insua. La Xunta asegura que todo el alumnado que cumple los criterios tiene plaza de comedor, en tanto que el BNG denuncia que el Gobierno del PP se niega a solucionar el problema. A la sesión plenaria acudió una representación de los padres del CEIP Bergantiños, acompañados por el alcalde carballés, Daniel Pérez, y el concejal Ramón Varela.

En respuesta a la pregunta de los nacionalistas, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha defendido que todo el alumnado que cumple los criterios para acceder al comedor escolar en ambos colegios carballeses tiene plaza y ha asegurado que el curso pasado se incrementó un 25% la capacidad de uno de estos servicios.

Así lo ha manifestado este miércoles en respuesta a una pregunta del BNG, formulada por el diputado Óscar Insua, en el Parlamento gallego, que ha denunciado que 66 escolares de los dos colegios se han quedado sin plaza este curso.

El BNG denuncia que 66 escolares de los dos colegios (37 en el Bergantiños y 29 en el Fogar) se han quedado sin plaza este curso, ante lo cual el conselleiro ha acusado a los nacionalistas de utilizar "medias verdades" y manipular la información, y ha recordado que solicitar el servicio no implica tener derecho automático a él, ya que existen criterios de adjudicación. Además, ha señalado que Carballo cuenta con 550 plazas de comedor y ha defendido el funcionamiento general del servicio de la Xunta, que sirve 11,5 millones de menús al año y atiende a unos 85.000 alumnos.

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El BNG, tras escuchar la respuesta del conselleiro, ha denunciado la falta de voluntad del Gobierno del PP en la Xunta para dar soluciones al alumnado que no ha conseguido plaza de comedor.

“O comedor escolar no é un luxo, non é un privilexio e non debería ser unha lotaría”, apuntó Oscar Insua. El nacionalista critica la falta de respuesta a un problema que afecta a la conciliación de las familias así como la "falta de planificación" por parte de la Xunta, señalando que las listas de espera para los comedores escolares son un problema que viene de años anteriores. “Que fixeron para evitar que a situación se repetise? Porque as listas de agarda dun curso deberían servir para planificar o seguinte, non para volver empezar o curso cos mesmos problemas”, apuntó.

Insua ha criticado que las familias y las direcciones de los centros no hayan recibido respuesta a las alternativas planteadas ante la consellería, como la del CEIP Bergantiños reclamando una evaluación técnica de las instalaciones para estudiar posibles obras de ampliación o adaptación de los espacios del centro. “E fixeron unha petición moi razoable, que a ampliación do comedor non supoña perder a biblioteca escolar”, afirmó.

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“Son pais e nais que traballan, que teñen que reorganizar os seus horarios ou recorrer a outras persoas para atender os seus fillos, incluso escoller un colexio que non é o seu de referencia para atopar un servizo que non ten no seu, que é o que lles ocorre a moitas destas familias”, indicó durante su intervención Insua.

El BNG habló de la falta de igualdad de oportunidades que supone que un alumno no tenga derecho a comedor si elige un centro distinto al que le corresponde por su área de influencia. Por ello, emplazó al conselleiro a modificar el decreto 132/2013 para corregir esta situación. “Sería o xusto e o razoable, porque algunhas destas familias foron privadas do dereito ao comedor e están en lista de agarda porque o colexio de referencia non era o que lles correspondía, pero o escolleron porque o seu colexio non tiña este servizo”, concluyó.