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Carballo

El San Luís Romero de Carballo destaca en Galicia con su proyecto de inclusión educativa

Tres docentes proponen convertir el colegio en una pequeña ciudad para mejorar la atención al alumnado con TDA

A. Pérez Cavolo Carballo
21/10/2026 15:05
Las docentes del colegio Xesús San Luis Romero, recogiendo sus diplomas
Las docentes del colegio Xesús San Luis Romero, recogiendo sus diplomas
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El CEIP Xesús San Luís Romero de Carballo ha logrado destacar en Galicia con un proyecto educativo que propone transformar el colegio en una pequeña ciudad para favorecer el aprendizaje y la inclusión del alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). La iniciativa, diseñada por las docentes Alba Sánchez Botana, María Gregorio Sobrino y Sara Rodríguez Rodríguez, ha conseguido situarse entre las finalistas de la XII Beca Fundación María José Jove-INGADA, obteniendo la tercera posición compartida.

La propuesta plantea crear diferentes espacios dentro del centro, cada uno con actividades adaptadas a las necesidades de los escolares. Así, la ‘Rúa dos Sentidos’ estaría dedicada a la estimulación sensorial y la autorregulación, mientras que la ‘Praza do Movemento’ ofrecería juegos, actividades físicas y zonas de construcción para trabajar distintas capacidades mediante el movimiento.

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Esta particular ciudad educativa también contaría con ‘San Luis Gourmet’, un espacio en el que la cocina serviría para fomentar la autonomía y las habilidades sociales, y ‘Eco-Carballo’, donde el alumnado podría aprender a través del cuidado de la huerta y el contacto con la naturaleza. El objetivo es reforzar las funciones ejecutivas, el bienestar emocional y las relaciones sociales mediante experiencias prácticas.

Las familias también tendrían un papel importante en el proyecto. A través de ‘Café en familia’, las docentes proponen organizar talleres y encuentros sobre el TDAH, la regulación emocional y las herramientas que pueden utilizarse en casa para acompañar a los menores.

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El reconocimiento al centro carballés se conoció este miércoles durante la entrega de la XII Beca Fundación María José Jove-INGADA. El primer premio, dotado con 3.000 euros, fue para el CEIP Eusebio da Guarda de A Coruña, mientras que el CEIP A Pedra de Bueu quedó segundo y el IES A Xunqueira I de Pontevedra compartió la tercera posición con el San Luís Romero.

La convocatoria forma parte de un programa de formación sobre TDAH en el que participaron este curso 170 docentes gallegos, 95 de ellos del área de A Coruña y Carballo. Desde su puesta en marcha, más de 3.150 profesores han recibido formación para mejorar la atención a la diversidad en las aulas.

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