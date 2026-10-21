Los reyes del thriller gallego se dan cita en la librería Clarión de Carballo

Responsables de Clarión con Arantza Portabales y Pedro Feijoó Clarión Librería

La librería Clarión de Carballo se convirtió en punto de encuentro para los aficionados a la novela negra gallega con la visita de los escritores Arantza Portabales y Pedro Feijoo, que participaron en una conversación literaria acompañados por el también autor Rober Cagiao. La cita reunió a numerosos lectores en un ambiente cercano, marcado por el humor, las novedades editoriales y las anécdotas compartidas por los protagonistas.

Concurrido Encontro Literario en la librería Clarión de Carballo Más información

Desde el establecimiento calificaron la jornada de inolvidable y destacaron la oportunidad de reunir entre sus paredes a dos referentes del thriller gallego. La conversación permitió a los asistentes acercarse a los autores y conocer algunos de los secretos de su actividad literaria, en un encuentro que combinó el interés por los libros con momentos de complicidad y risas.

Clarión agradeció expresamente la presencia de Arantza Portabales, Pedro Feijoo y Rober Cagiao, así como la asistencia de quienes participaron en el encuentro.