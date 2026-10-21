María Velasco, danza punk y teatro en las calles para completar el fin de semana del FIOT

Un momento de la obra ‘Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos’ FIOT

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo afronta su quinta semana con una programación que combina algunas de las propuestas más destacadas de la escena contemporánea con espectáculos de pequeño formato, literatura y actividades dedicadas a la memoria teatral gallega. Entre las principales citas figuran la llegada por primera vez a Galicia de dos montajes que abordan, desde lenguajes muy diferentes, el amor y la exclusión social.

El sábado, a las 20.00 horas, el auditorio del Pazo da Cultura acogerá ‘Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos’, de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. La obra parte de la historia de una mujer que ha llegado a la mitad de su vida desencantada y que, inesperadamente, vuelve a enamorarse. Ese sentimiento se presenta como un acontecimiento tan extraordinario como la llegada de un objeto volador no identificado, capaz de devolverle la ilusión y hacerle creer de nuevo en lo imposible.

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Con humor y elementos de autoficción y ciencia ficción, Velasco reflexiona sobre las relaciones sentimentales en una sociedad marcada por el individualismo y el miedo a asumir riesgos emocionales. La propuesta, protagonizada por María Jáimez y Carlos Beluga, combina interpretación, música en directo, danza y creación audiovisual.

El domingo, también a las 20.00 horas, será el turno de ‘Solo quería bailar’, que llegará a Carballo como estreno en Galicia dentro de la programación del ciclo OTNI. La obra, protagonizada por Olalla Hernández y dirigida por Alberto Velasco, adapta la novela de Greta García para contar la historia de Pili, una bailarina que cumple una condena de treinta años de prisión.

Desde su celda, la protagonista reconstruye una vida marcada por las dificultades y las barreras de un sistema que parece cerrarle todas las puertas. El espectáculo mezcla monólogo, humor, rabia y danza para abordar la precariedad, la burocracia y la exclusión social, sin renunciar a una mirada irreverente.

Microescenas y memoria teatral

El sábado también regresará el Certame de Micro-Escenas M², que celebra su décima edición llevando pequeñas representaciones a establecimientos de Carballo. ‘A vergonza era verde e comeuna a vaca’, de Alicia López Méndez, podrá verse en upa! Espazo barefoot, mientras que ‘Planeta pop: a alien que se converteu en superestrela’, de Aterradas, se representará en Sweet Spirit Moda Infantil. Ambas propuestas ofrecerán funciones a las 12.00, 13.00, 17.30 y 18.30 horas.

La programación paralela incluirá el sábado, a las 10.00 horas, el laboratorio ‘Coro Teatral LoitaMADRE’, impulsado por ButacaZero con Esther F. Carrodeguas y Xavier Castiñeira. La actividad toma como punto de partida la lucha de las madres contra la droga en Galicia y su papel en los movimientos de transformación social.

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Ese mismo día, a las 18.00 horas, se celebrará un encuentro dedicado al dramaturgo Manuel Lourenzo, una figura fundamental del teatro gallego cuya trayectoria también protagoniza una exposición en el Pazo da Cultura.

Las actividades comenzarán este jueves con dos presentaciones literarias. A las 19.00 horas se dará a conocer ‘A música dos desprazados. Teatro lírico e galeguidade durante o longo século XVIII’, de Javier Gándara Feijóo, y a las 20.00 horas se presentará ‘NARF. Canto sentido’, un libro-CD colectivo que homenajea al músico Fran Pérez, Narf, cuando se cumplen diez años de su fallecimiento.