Mofa e Befa convierten la guerra en “puro pracer” en el Outono de Teatro de Carballo

La presentación de la nueva obra de Mofa e Befa, este miércoles en Carballo Mar Casal

En un mundo marcado por las guerras, las tensiones internacionales y la incertidumbre, Mofa e Befa han decidido recurrir a su mejor arma: el humor. El dúo formado por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira regresa este viernes al Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo con el estreno absoluto de ‘A arte da guerra’, un espectáculo que pretende transformar la preocupación que provoca el clima bélico actual en “puro pracer”. Así lo explicó Calvo durante la presentación celebrada este miércoles en el Pazo da Cultura, donde la compañía adelantó algunas de las claves de su nueva creación.

La obra, coproducida por el FIOT y Producións Teatrais Excéntricas, podrá verse a partir de las 21.00 horas en el auditorio del Pazo da Cultura. Bajo la dirección y dramaturgia de Carlos Santiago, los dos integrantes de Mofa e Befa compartirán escenario con Josito Porto en una comedia que toma como punto de partida el tratado militar de Sun Zi, escrito hace más de dos milenios, para construir una sátira sobre el poder, el engaño y los conflictos que atraviesan la sociedad contemporánea.

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Lejos de ofrecer una lección de estrategia militar, la compañía propone utilizar las enseñanzas del antiguo texto chino como pretexto para reírse de las contradicciones del presente. Carlos Santiago definió el montaje como “unha reflexión cómico-filosófica sobre o momento actual” y explicó que sus protagonistas se enfrentarán a un mundo en el que el ambiente bélico parece extenderse por todas partes.

En su intento por encontrar una manera de sobrevivir, los personajes acabarán refugiándose en una cueva. Allí se toparán con un extraño asceta que asegura ser la reencarnación de un maestro de samuráis y que tratará de enseñarles las técnicas básicas para desenvolverse en un entorno dominado por los conflictos. Todo ello, según avanzó el director, con una intención aparentemente didáctica, pero llevada al terreno de la comedia.

Un regreso a los orígenes

La nueva producción supone también una recuperación de las señas de identidad que marcaron el nacimiento artístico del dúo. Santiago explicó que ‘A arte da guerra’ representa un retorno al “teatro parralleiro”, el estilo fundacional de Mofa e Befa, caracterizado por su particular manera de combinar el humor, la reflexión y la sátira.

El director reivindicó la capacidad de esta fórmula escénica para abordar cuestiones complejas sin renunciar a la diversión. En esta ocasión, además, Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira cuentan con Josito Porto, a quien Santiago presentó como un actor encargado de ejercer de mediador entre los dos protagonistas de la comedia.

Durante la presentación, Evaristo Calvo dejó claro que el objetivo principal no es enseñar al público a ganar ninguna batalla, sino ofrecerle un respiro frente a las preocupaciones cotidianas. “Nós esperamos arrincar moitos risos, dar horas de felicidade ao público, que é o que pretendemos, levantar a moral”, explicó.

Nós esperamos arrincar moitos risos, dar horas de felicidade ao público, que é o que pretendemos, levantar a moral Evaristo Calvo

El actor señaló que la obra busca “relativizar en clave de humor” el ambiente bélico, prebélico o posbélico que rodea a la sociedad y que puede provocar miedo o inquietud. Su propósito, añadió, es jugar con esa preocupación hasta convertirla en “puro pracer”.

Calvo también compartió su particular interpretación del tratado de Sun Zi. Tras leerlo, llegó a la conclusión de que sus enseñanzas están más orientadas a evitar la derrota que a conseguir la victoria. “Non é tanto para gañar como para non perder”, comentó, antes de bromear con que no perder constituye, al menos, el primer paso para poder ganar.

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Su compañero Víctor Mosqueira fue igualmente directo al invitar al público a disfrutar del espectáculo. Animó a los espectadores a acudir al teatro y a no deprimirse mirando las noticias, convencido de que la propuesta merece la pena por su capacidad para divertir.

Josito Porto puso el contrapunto humorístico de la presentación al ofrecer una explicación mucho más práctica sobre la elección de un tratado tan antiguo: “O feito de montar este espectáculo dende Mofa e Befa é porque de hai máis de dous milenios e non hai maneira de que lle poidan cobrar dereitos de autor”. La ocurrencia provocó una nueva muestra del tono irreverente con el que la compañía afronta su estreno.

Una compañía que juega en casa

La presentación sirvió también para poner de manifiesto la estrecha relación que Mofa e Befa mantiene con el Festival Internacional Outono de Teatro. El director del certamen, Alberto Sueiro, recibió a los integrantes de la compañía recordando las numerosas ocasiones en las que han pasado por Carballo, hasta el punto de bromear con que ya deberían tener algún derecho de propiedad sobre el teatro.

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Sueiro destacó la satisfacción del FIOT por participar en la coproducción de un nuevo espectáculo gallego y por seguir colaborando con compañías que forman parte de la trayectoria del festival. También encontró una conexión entre el antiguo tratado militar y el particular universo cómico de Mofa e Befa, al considerar que un texto dedicado a la inteligencia, la estrategia y la diplomacia parecía haber estado esperando durante siglos a que llegase a sus manos.

Por su parte, el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, subrayó el apoyo de la Xunta de Galicia tanto al FIOT como a la nueva producción. Destacó que el espectáculo combina una importante carga cómica con un mensaje de fondo y valoró la capacidad del teatro para hacer reflexionar al público sobre la sociedad.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, también incidió en la vinculación de la compañía con el municipio, donde incluso cuenta con un mural dedicado a sus integrantes. El regidor expresó su deseo de que los actores se sientan como en casa y destacó la importancia de utilizar la cultura para reflexionar sobre unos tiempos que calificó de complejos.

Pérez consideró que la risa puede ser una herramienta para analizar los conflictos actuales y evitar repetir errores del pasado. Asimismo, agradeció a la compañía que haya elegido Carballo para presentar por primera vez su nueva creación y reconoció el trabajo del FIOT para mantener al municipio como un referente de las artes escénicas gallegas.

‘A arte da guerra’ tendrá una primera representación este jueves, a las 11.00 horas, destinada al público escolar, antes de su estreno absoluto del viernes a las 21.00 horas. La puesta en escena cuenta con espacio escénico de Marcelino de Santiago, Kukas, y diseño de iluminación de Octavio Mas.

La función del viernes tendrá además un significado especial para el festival, ya que al finalizar se celebrará la entrega del Xograr de Outono 2026 a Antonio Porteiro, uno de los reconocimientos más representativos del FIOT.