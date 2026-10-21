'Saberes e sabores', un proyecto de los GDRs que busca dinamizar el rural a través de la gastronomía y el producto de proximidad

Una iniciativa desarrollada por el GAC en la plaza de abastos de Carballo

El proyecto 'Saberes y sabores' echa a andar como una apuesta estratégica por la recuperación del patrimonio inmaterial, la proyección de los productores locales y la dinamización sostenible del medio rural. La iniciativa nace con la voluntad de reforzar las sinergias que permitan fortalecer el tejido productivo local y consolidar nuevas dinámicas de colaboración entre productores, centros educativos, colectividades y comunidad local.

'Saberes e Sabores' tiene como eje principal la preservación del patrimonio, mediante la documentación y recuperación de recetas, técnicas y saberes tradicionales transmitidos entre generaciones, combinada con la mejora de la visibilidad del tejido productivo local y del consumo de productos de cercanía (km 0). Asimismo, el proyecto fomenta la dinamización socioeconómica, promoviendo un modelo de turismo sostenible y generando nuevas oportunidades que contribuyan de manera efectiva a fijar población en el territorio.

Para lograr estos objetivos, 'Saberes e Sabores' se articula a través de la cooperación interterritorial de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Costa da Morte, Terras de Compostela, Asdecomor (Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes), Adercou (Asociación de Desenvolvemento Rural Comarca de Ourense), Sil Bibei Navea y Miño Ulla.

En el marco de estas acciones conjuntas, ya están programados los primeros encuentros participativos, jornadas y talleres en los que se reunirán productores, profesionales de la hostelería y vecinos para ahondar en la transmisión de los saberes culinarios y apoyar a los elaboradores locales.

La actuación cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) a través do Plan Estratéxico da PAC 2023-2027 (PEPAC), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la estrategia Leader.