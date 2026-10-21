Tres investigadores acercan la robótica, la arqueología y la neurociencia a los escolares de Carballo

Un momento de la charla impartida por Ana Cambón en la cafetería Baños Vellos C. Carballo

Tres investigadores de la Academia Joven de España visitarán este jueves y viernes varios centros educativos de Carballo para acercar al alumnado los últimos avances en campos tan diferentes como la robótica, la arqueología y la neurociencia. Daniel García González, Marta Sánchez de la Torre y Arnau Busquets-García protagonizarán los encuentros organizados dentro del proyecto ‘Talento quilómetro cero’ (TALK0).

La primera actividad tendrá lugar este jueves, a las 10.35 horas, en el IES Monte Neme. El investigador Daniel García González se reunirá con los alumnos del ciclo superior de Telecomunicaciones para explicar las posibilidades de los materiales inteligentes y sus aplicaciones en la robótica y la medicina.

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Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y responsable del laboratorio Multibiostructures, García González combina la ingeniería de materiales, la robótica blanda y la biomecánica para estudiar procesos biológicos y desarrollar nuevas tecnologías. Su intervención, titulada ‘¿Y si los materiales cobraran vida? Materiales inteligentes para crear robots blandos y controlar nuestras células’, abordará el diseño de materiales capaces de moverse, modificar su forma y responder a estímulos externos, como los campos magnéticos.

Los estudiantes conocerán cómo estas tecnologías pueden utilizarse para fabricar robots flexibles y estudiar el comportamiento de las células, además de sus posibles aplicaciones en diferentes ámbitos de la investigación médica y tecnológica.

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La jornada del viernes estará dedicada también a la arqueología, con tres encuentros protagonizados por Marta Sánchez de la Torre. La investigadora comenzará su visita en el IES Alfredo Brañas, donde impartirá una sesión para alumnado de ESO entre las 9.20 y las 10.10 horas. Posteriormente se desplazará al CPR Artai, donde ofrecerá otras dos actividades, a partir de las 10.30 horas, dirigidas a escolares de tercero a sexto de primaria.

Profesora agregada de Prehistoria de la Universitat de Barcelona, Sánchez de la Torre está especializada en el estudio de la movilidad de las sociedades prehistóricas mediante el análisis de materiales líticos. Su investigación permite reconstruir desplazamientos y relaciones entre comunidades a partir de las piedras utilizadas para fabricar herramientas, que conservan información sobre su procedencia y utilización.

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La trayectoria de la investigadora fue reconocida en 2025 con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Moliner, en el área de Humanidades. Durante sus encuentros en Carballo explicará cómo trabajan los arqueólogos y de qué manera el estudio de objetos conservados durante miles de años permite conocer mejor la vida de las sociedades del pasado.

Cómo afecta el cannabis al cerebro

El viernes también visitará el IES Alfredo Brañas el neurocientífico Arnau Busquets-García, que mantendrá un encuentro con alumnado de ESO, bachillerato y del ciclo superior de Comercio Internacional entre las 10.10 y las 11.00 horas.

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Busquets-García dirige el grupo de Mecanismos Celulares en la Conducta Fisiológica y Patológica del Hospital del Mar Research Institute, en Barcelona. Su trabajo se centra en estudiar cómo el cannabis y el sistema endocannabinoide, implicado en la regulación de diferentes funciones del organismo, influyen en la actividad cerebral.

Durante su intervención explicará los efectos del cannabis en el cerebro y cómo se utilizan modelos animales para investigar los mecanismos biológicos relacionados con estas sustancias. La sesión permitirá a los estudiantes conocer de primera mano las técnicas y preguntas que orientan este campo de la neurociencia.