Carballo da una segunda vida a 203 plantas de los jardines con un reparto entre la ciudadanía

El alcalde, Daniel Pérez, participó en el reparto de plantas Concello

Es tiempo de cambiar las plantas de temporada en los jardines municipales y en Carballo han aprovechado para repartir entre la ciudadanía las plantas retiradas. En total han sido 203 plantas, entre begoñas y alegrías, que tendrán una nueva vida.

Esta iniciativa municipal se puso en marcha en 2022 para aprovechar los ejemplares que todavía están en buenas condiciones. El reparto se llevó a cabo en el mercado municipal entre quienes realizaron una compra en el mismo. El alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Feiras e Mercados, Ramón Varela, colaboraron con el personal del servicio municipal de jardines en la entrega de las plantas entre la clientela del mercado. Y es que la única condición para conseguir una planta era realizar una compra en cualquiera de los puestos de la plaza de abastos.

Reparto de plantas Concello

La renovación por el cambio de estación en las zonas verdes implica sustituir las plantas de primavera y verano por otras más adaptadas a las condiciones del otoño y del invierno. Con este reparto, los ejemplares que todavía pueden seguir creciendo se ponen a disposición de la ciudadanía para prolongar su vida y fomentar su cuidado en los hogares.

Casi cuatro años después de poner en marcha esta iniciativa, el Concello lleva repartidas casi un millar de plantas. Este reparto conecta con otras propuestas de sensibilización ambiental, como la campaña Presume de Xardíns, que en estos días invita a los niños a colocar sus calabazas decoradas en los espacios reservados en el parque do Chorís, en la calles Eduardo Pondal, en la zona verde del entorno del Fórum, en la plaza de Cruz Roja y en el exterior del CEIP Nétoma-Razo.