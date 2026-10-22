Daniel García falou no IES Monte Neme da necesidade de "invertir en ciencia básica e deixarnos levar pola curiosidade"
O coordinador da Academia Joven de España impartiu a primera das cuatro charlas previstas para esta semana nos colegios e institutos de Carballo
Daniel García González, coordinador da Academia Joven de España e profesor da Universidad Carlos III de Madrid, impartiu este xoves unha charla ao alumnado do ciclo superior de Telecomunicación do IES Monte Neme de Carballo sobre a robótica blanda e a súa aplicación na investigación.
O profesor faloulles aos futuros telecos sobre os materiais intelixentes e a súa utilización na creación de robots brandos que sexan capaces de controlar as células e explicoulles de forma didáctica como se 'deseñan materiais capaces de moverse, de cambiar a súa forma e de responder a estímulos como os campos magnéticos para estudar o comportamento das células e abrir novas vías de investigación en medicina e tecnoloxía'.
Espertar a curiosidade e estimular vocacións científicas
A charla forma parte do proxecto 'Talento Quilómetro Cero (TALK0)', financiado no marco do prograna Horizonte Europa dentro das actividades do 'Researchers at schools', e buscan espertar a curiosidade, estimular vocacións científicas e ofrecer unha visión próxima e diversa da investigación a través do contacto directo coas persoas que a desenvolven.
Na súa intervención Daniel García eloxiou a iniciativa do proxecto e subliñou o compromiso do Concello de Carballo por coordinar esta iniciativa xunto á Universidade da Coruña e á Academia Joven de España e darlles acceso aos investigadores a este tipo de público que fomentan a investigación nos máis mozos da sociedad.
O coordinador da Academia Joven de España explicoulles aos estudantes 'a necesidade de invertir en ciencia básica e deixarnos levar pola curiosidade e por preguntas que, a priori, están desconectadas coa aplicación específica do ámbito no que estudamos ou traballamos, pero das cales podemos aprender moitas cousas' e indicou que ese foi o seu caso, que o non pecharse á investigación deulle 'novas formas de pensar e camiños novos que descubrir'.
Democratizar a ciencia e a tecnoloxía
Daniel García comentou que ante o reto de realizar estas charlas a mozos e mozas tan novos e sen contacto directo coa investigación a alto nivel sempre busca 'democratizar a ciencia e a tecnoloxía, que sexamos capaces de non quedar só en Madrid e Barcelona, que poidamos levala a rexións máis rurais' e, sobre todo, ser capaz de 'activar esa chispa no alumnado que o inspire a seguir, a estudar e a xerar conciencia da importancia da ciencia e da investigación, especialmente no mundo no que estamos'.
Tras a charla Daniel García comentou que sempre é agradable ver 'esa sorpresa dos rapaces e rapazas ante o que se lle explica' e, sobre todo, é moi positivo ver as preguntas que lle fan 'que logran que reflexione e coas que me leva ilusión e esperanza de que estas novas xeracións o van facer moito mellor ca nós'.
Tres charlas máis este venres
Tras a charlano IES Monte Neme, este venres 23 de outubro, Marta Sánchez de la Torre, profesora agregada de Prehistoria da Universitat de Barcelona, ofrecerá dúas novas charlas sobre a investigación arqueolóxica e as ferramentas que permiten reconstruír o pasado. A primeira será no IES Alfredo Brañas para alumnado da ESO e despois trasladarase ao CPR Artai, onde se reunirá con escolares de terceiro a sexto de primaria.
Tamén o venres, o IES Alfredo Brañas recibirá a Arnau Busquets-García, investigador que dirixe o grupo de Mecanismos celulares na conduta fisiolóxica e patolóxica do Hospital del Mar Research Institute en Barcelona, nun encontro co alumnado de ESO, bacharelato e do ciclo superior de Comercio Internacional.
Deste xeito, o proxecto TALK0 continúa achegando a investigación á comunidade educativa de Carballo. As catro sesións introducirán nas aulas unha visión diversa da ciencia, co contacto directo coas persoas que fan posible estes avances.