El PSOE denuncia que los presupuestos de la Xunta se vuelven a olvidar de Bergantiños

Representantes socialistas de la comarca de Bergantiños

Los socialistas denuncian que los presupuestos para 2027 anunciados por la Xunta de Galicia vuelven a dejar Bergantiños al margen de las inversiones estratégicas del Gobierno gallego. El PSdeG-PSOE considera que las cuentas autonómicas recogen actuaciones puntuales, pero carecen de una planificación que permita impulsar el desarrollo económico, crear empleo de calidad, reforzar los servicios públicos y garantizar oportunidades de futuro para la vecindad de la comarca.

Entre las partidas previstas destacan los 3 millones de euros para la variante de Carballo y más de 7 millones para vivienda pública; alrededor de 1,35 millones para el abastecimiento de agua en Cabana de Bergantiños; aproximadamente 1,14 millones de euros para saneamiento en Malpica; 1,3 millones para la EDAR de Traba, en Laxe; y alrededor de 750.000 euros para actuaciones en Ponteceso.

Desde el PSdeG-PSOE advierten también de que el problema no es solo la falta de nuevas inversiones, sino la reiteración de partidas que se anuncian año tras año sin traducirse en obras finalizadas. "Infraestruturas como a VAC da Costa da Morte aparecen reiteradamente nas previsións da Xunta, con novas anualidades e compromisos, mentres os prazos se alongan e a realidade das obras non sempre avanza ao ritmo anunciado", dicen.

En este sentido, reclaman a la Xunta transparencia sobre el grado de ejecución de las inversiones previstas en los últimos ejercicios, detallando qué proyectos fueron licitados, adjudicados o rematados y qué cantidades quedaron sin ejecutar.

Los socialistas entienden que Bergantiños necesita una apuesta decidida por la sanidad, la movilidad, la industria y los servicios públicos, así como una estrategia que permita aprovechar el potencial económico y pesquero de la comarca. Por ello, exigen a la Xunta un plan de inversiones para esta comarca con proyectos concretos, financiación suficiente, plazos verificables y un seguimiento público de su ejecución.