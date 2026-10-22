La futura Praza de Vigo de Carballo: más verde y con menos coches

Praza de Vigo de Carballo, a la espera de su renovación Mar Casal

La Praza de Vigo de Carballo se prepara para una transformación que cambiará su aspecto y la manera de utilizar este espacio público. Más zonas verdes, nuevos árboles, lugares para descansar y menos protagonismo de los coches son las principales características de una reforma que acaba de salir a licitación por 337.500 euros. La intervención permitirá convertir la plaza en un entorno más accesible y agradable para los vecinos, especialmente para los usuarios de la residencia de mayores y del centro de día situados en sus inmediaciones.

El Concello ha dado un nuevo paso para hacer realidad el proyecto con la apertura del concurso para contratar las obras. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de noviembre y, una vez adjudicados los trabajos, dispondrán de seis meses para ejecutarlos. La actuación cuenta con financiación de la Diputación de A Coruña mediante un convenio de cooperación con la Administración municipal.

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Uno de los cambios más visibles será la incorporación de nuevos espacios ajardinados. El proyecto contempla sustituir las palmeras deterioradas por seis árboles y crear una amplia superficie de césped, con el objetivo de dar mayor presencia a la vegetación y hacer de la plaza un lugar más acogedor. La nueva distribución también permitirá incorporar zonas de descanso y mejorar los recorridos peatonales.

Menos tráfico y más espacio para los vecinos

La transformación supondrá una reducción de la circulación de vehículos, aunque no su desaparición completa. La plaza dejará de funcionar como un espacio de paso para el tráfico general y se dará prioridad a los peatones. Se mantendrán, no obstante, los accesos necesarios para residentes, usuarios de garajes y vehículos adaptados que prestan servicio a la residencia de mayores y al centro de día.

Para conseguirlo, se eliminarán los desniveles y bordillos existentes y se construirá una plataforma única, de manera que peatones y vehículos autorizados puedan desplazarse por el espacio sin las barreras arquitectónicas actuales. Esta solución facilitará especialmente la movilidad de las personas mayores y de quienes utilizan sillas de ruedas, andadores u otras ayudas para caminar.

La futura Praza de Vigo de Carballo C. Carballo

La intervención abarcará aproximadamente 2.095 metros cuadrados y supondrá la renovación de buena parte de los pavimentos. El proyecto busca corregir los problemas que presenta actualmente el firme, en algunos puntos levantado por las raíces de los árboles, y reorganizar la plaza para que resulte más cómoda y segura.

La remodelación también pretende que la Praza de Vigo deje de ser únicamente un lugar de tránsito y se convierta en un espacio donde los vecinos puedan detenerse, descansar y relacionarse. Para ello, se renovará el mobiliario urbano y se habilitarán nuevos lugares para sentarse.

Entre los elementos previstos figura una pérgola metálica con un banco de madera junto al ventanal del centro de día. Esta estructura ofrecerá una zona de sombra y descanso especialmente pensada para sus usuarios. Además, en uno de los extremos de la plaza se instalará un banco corrido de granito de 38 metros de longitud, que contribuirá a delimitar el espacio peatonal respecto a las zonas por las que podrán circular los vehículos autorizados.

La actuación municipal se sumará a otra mejora realizada este mismo año en el entorno: la rehabilitación de la fachada de la residencia de mayores por parte de la Xunta de Galicia. Ambas intervenciones contribuirán a renovar la imagen de una zona de Carballo especialmente vinculada a los servicios de atención a las personas mayores.

Praza de Vigo de Carballo, a la espera de su renovación Mar Casal

La reforma exterior del edificio autonómico y la futura remodelación de la plaza son actuaciones independientes, pero tendrán un efecto conjunto sobre este espacio urbano. Mientras la primera ha permitido mejorar el aspecto de la residencia y la comodidad de sus usuarios, la segunda transformará el entorno inmediato, facilitando los desplazamientos y creando nuevos lugares de estancia.

La presencia de la residencia y del centro de día es precisamente uno de los factores que condicionan el diseño de la nueva plaza. El proyecto presta especial atención a la accesibilidad, tanto en los recorridos peatonales como en la conservación de los accesos imprescindibles para el funcionamiento de ambos equipamientos.

Nuevo alumbrado y renovación de las pluviales

Más allá de los cambios visibles, las obras también servirán para renovar parte de las instalaciones de la plaza. El proyecto incluye la sustitución del alumbrado existente por seis nuevos puntos de luz, con sistemas más eficientes y una distribución destinada a mejorar la iluminación nocturna.

Asimismo, se renovará la red de recogida de aguas pluviales, que actualmente cuenta con conducciones de fibrocemento. La intervención incorporará cinco nuevos sumideros para facilitar la evacuación del agua y evitar acumulaciones sobre el pavimento.

La ejecución de los trabajos se organizará por fases con el propósito de reducir las molestias a los vecinos y mantener los accesos a la residencia de mayores y al centro de día durante las obras.