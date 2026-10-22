Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La Semana dos Avós de Carballo aborda la memoria y el cuidado en una mesa redonda con Afaber, Aspaber y APEM

La programación entra en la recta final de su 29ª edición

Rosa BalsaCarballo
22/10/2026 21:17
1000241475
Mesa redonda celebrada este jueves
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La 29ª edición de la Semana dos Avós que organiza la parroquia de Carballo entra en su recta final. Este jueves se celebró una mesa redonda con la participación de Afaber, Aspaber y APEM bajo el título 'A memoria e o coidado, tan presentes nas familias e nos maiores'.

1000241479
La parroquia acogió la cita
Mar Casal

La semana finalizará el domingo con una misa de clausura y un acto de homenaje a los mayores organizado por la Asociación Fogar da Xuventude en colaboración con los niños de la catequesis. Será a partir de las 12.30 horas y están invitados a participar todos los abuelos y abuelas. Ese mismo día tendrá lugar la entrega del diploma-medalla de la parroquia a Aspaber, con motivo de su 50 aniversario.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

1000241475

La Semana dos Avós de Carballo aborda la memoria y el cuidado en una mesa redonda con Afaber, Aspaber y APEM
Rosa Balsa
protesta comedor CEIP Bergantiños (1)

Las familias del Bergantiños de Carballo seguirán con las protestas por la falta de plazas de comedor
A. Pérez Cavolo
O profesor Daniel García dirixíndose aos alumnos do IES Monte Neme

Daniel García falou no IES Monte Neme da necesidade de "invertir en ciencia básica e deixarnos levar pola curiosidade"
redacción carballo
Representantes socialistas de la comarca de Bergantiños

El PSOE denuncia que los presupuestos de la Xunta se vuelven a olvidar de Bergantiños
redacción carballo