La Semana dos Avós de Carballo aborda la memoria y el cuidado en una mesa redonda con Afaber, Aspaber y APEM

Mesa redonda celebrada este jueves Mar Casal

La 29ª edición de la Semana dos Avós que organiza la parroquia de Carballo entra en su recta final. Este jueves se celebró una mesa redonda con la participación de Afaber, Aspaber y APEM bajo el título 'A memoria e o coidado, tan presentes nas familias e nos maiores'.

La parroquia acogió la cita Mar Casal

La semana finalizará el domingo con una misa de clausura y un acto de homenaje a los mayores organizado por la Asociación Fogar da Xuventude en colaboración con los niños de la catequesis. Será a partir de las 12.30 horas y están invitados a participar todos los abuelos y abuelas. Ese mismo día tendrá lugar la entrega del diploma-medalla de la parroquia a Aspaber, con motivo de su 50 aniversario.