Las familias del Bergantiños de Carballo seguirán con las protestas por la falta de plazas de comedor

La protesta en el colegio Bergantiños por la falta de plazas de comedor Mar Casal

Las familias del CEIP Bergantiños de Carballo no están dispuestas a abandonar sus reivindicaciones por la falta de plazas en el comedor escolar. Tras acudir al Parlamento de Galicia para presenciar la respuesta del conselleiro de Educación a una pregunta formulada por el BNG, los afectados aseguran que siguen sin recibir una solución concreta y anuncian que mantendrán las movilizaciones hasta que se atiendan sus demandas.

El colegio cuenta actualmente con 541 alumnos matriculados y dispone de 150 plazas de comedor, una capacidad que las familias consideran insuficiente para atender las necesidades del alumnado. Sin embargo, advierten de que el problema no se limita a la falta de espacio, sino que también está relacionado con los criterios que determinan quién puede acceder al servicio.

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Según explican, las normas actuales dejan fuera a escolares que no pertenecen al área de influencia del CEIP Bergantiños, incluso cuando el centro que les corresponde por domicilio carece de comedor. Precisamente, algunas familias optaron por matricular a sus hijos en el colegio carballés para poder acceder a este servicio y facilitar la conciliación laboral.

Los afectados cuestionan también que los criterios de admisión no tengan suficientemente en cuenta circunstancias como los horarios de trabajo de los progenitores o la situación económica familiar. Consideran que estas necesidades deberían tener un mayor peso a la hora de adjudicar las plazas.

Sin una solución concreta tras acudir al Parlamento

Cabe recordar que la situación llegó al Parlamento gallego esta semana a través de una pregunta del BNG al conselleiro de Educación, en una sesión a la que asistieron representantes de las familias.

Según relatan los afectados, el responsable autonómico dedicó buena parte de su intervención a ofrecer datos generales sobre el número de menús servidos en Galicia y el coste del servicio, pero no concretó medidas para resolver la situación del CEIP Bergantiños.

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Las familias interpretan que la respuesta de la Consellería se limitó a señalar que el alumnado con derecho a comedor ya dispone de plaza. Sin embargo, insisten en que sigue sin resolverse qué alternativa tienen aquellos niños cuyos colegios de referencia no ofrecen este servicio y que necesitan permanecer en el centro durante la jornada por las circunstancias laborales de sus padres.

El alcalde de Carballo, que también estuvo presente en la sesión parlamentaria, trasladó el apoyo municipal a la realización de obras que permitan ampliar el espacio destinado al comedor. Entre las posibilidades estudiadas figura la adaptación de una parte de la biblioteca escolar, una alternativa que las familias rechazan si implica reducir un espacio educativo que consideran fundamental para los alumnos.

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También se planteó, como medida provisional para el presente curso, la instalación de contenedores adaptados que permitan habilitar un comedor adicional mientras se espera una actuación definitiva para el próximo año académico. No obstante, esta opción depende de una decisión de la Xunta y, por el momento, no existe ninguna solución confirmada.

Comida de protesta frente al colegio

Las familias insisten en que cualquier ampliación de las instalaciones deberá ir acompañada de una revisión de las normas de acceso. Advierten de que disponer de más espacio no garantizará por sí solo una solución duradera si continúan excluidos los escolares que residen fuera del área de influencia del centro, aunque necesiten el comedor para conciliar.

Además, recuerdan que muchos de los niños afectados son de corta edad y permanecerán varios cursos en el colegio, por lo que temen que el problema vuelva a repetirse si no se adoptan medidas estables.

Ante la ausencia de compromisos concretos, los afectados estudian nuevas acciones de protesta. Entre ellas figura la posibilidad de convocar una concentración delante del CEIP Bergantiños en la que los alumnos sin plaza lleven su comida y almuercen a las puertas del colegio para hacer visible su situación.