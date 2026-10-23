Alba Flores, en la Taberna O Lambón de Carballo

Alba Flores (segunda por la izquierda) junto a Marcos Silva, durane su visita a O Lambón O Lambón

El Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, el FIOT, acogió el pasado sábado el estreno en Galicia de 'Libres!!!', obra producida por Teatro del Barrio y con un elenco encabezado por Alba Flores. La actriz, al igual que muchos de los artistas que participan en el FIOT, se ha dejado ver por Carballo y sus locales de restauración.

En este caso, Alba Flores, acompañada del elenco de la obra -las actrices Nüll García y Laura Galán así como la pianista Eva Valdelomar-, acudió a la Taberna O Lambón, por la que ya han pasado otros rostros conocidos del panorama artístico desde su apertura a finales de 2023.

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El elenco de 'Libres!!!' ha firmado sus autógrafos en un plato con el mensaje: "Anarkia y buenos alimentos. Besos de las 'Libres'". "Hoxe tivemos visita especial!! Moitas grazas por lambonear un pouco", recoge el establecimiento hostelero de Xusto Posse y Marcos Silva en sus redes sociales junto a una imagen de las artistas.