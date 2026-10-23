Alba Flores, en la Taberna O Lambón de Carballo
La actriz ha sido una de las protagonistas del FIOT con la obra 'Libres!!!'
El Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, el FIOT, acogió el pasado sábado el estreno en Galicia de 'Libres!!!', obra producida por Teatro del Barrio y con un elenco encabezado por Alba Flores. La actriz, al igual que muchos de los artistas que participan en el FIOT, se ha dejado ver por Carballo y sus locales de restauración.
En este caso, Alba Flores, acompañada del elenco de la obra -las actrices Nüll García y Laura Galán así como la pianista Eva Valdelomar-, acudió a la Taberna O Lambón, por la que ya han pasado otros rostros conocidos del panorama artístico desde su apertura a finales de 2023.
El elenco de 'Libres!!!' ha firmado sus autógrafos en un plato con el mensaje: "Anarkia y buenos alimentos. Besos de las 'Libres'". "Hoxe tivemos visita especial!! Moitas grazas por lambonear un pouco", recoge el establecimiento hostelero de Xusto Posse y Marcos Silva en sus redes sociales junto a una imagen de las artistas.