Axober alerta en Carballo de los riesgos de convertir la prevención laboral en un simple trámite

María Botana, este viernes en la charla sobre riesgos laborales en la nueva sede de Axober Mar Casal

La prevención de riesgos laborales no puede limitarse a cumplir con la documentación exigida por la normativa. Este fue uno de los principales mensajes de la jornada celebrada este viernes en la nueva sede de Axober, situada en la calle Barcelona de Carballo, donde cerca de veinte empresarios de la comarca analizaron los retos actuales de la seguridad en el trabajo.

El encuentro estuvo dirigido por María Botana, asesora en prevención de riesgos laborales de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), que repasó la evolución de la legislación y las dificultades que todavía encuentran las empresas para incorporar la prevención a su funcionamiento cotidiano.

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“Os datos demostran que a prevención non é un trámite, é unha necesidade vital diaria”, advirtió Botana, que defendió la importancia de consolidar una cultura preventiva que vaya más allá del cumplimiento formal de las obligaciones legales.

Uno de los asuntos abordados fue el modelo de gestión predominante en España, donde la mayoría de las empresas recurren a servicios externos de prevención. Durante la sesión se explicó que esta fórmula puede dificultar un seguimiento cercano de las necesidades específicas de cada organización, a diferencia de otros modelos europeos en los que la seguridad laboral está más integrada en la estructura de las propias compañías.

La especialista recordó que la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hace tres décadas, contribuyó a reducir considerablemente los accidentes de trabajo. Sin embargo, señaló que las cifras se mantienen relativamente estancadas en la actualidad, por lo que considera necesario reforzar la implicación tanto de las empresas como de sus trabajadores.

El teléfono móvil, un factor de distracción

La utilización del teléfono móvil durante la jornada laboral también ocupó parte del encuentro. Botana explicó que las distracciones relacionadas con estos dispositivos pueden comprometer la seguridad de los empleados, especialmente en actividades que requieren una atención constante.

En este sentido, señaló que algunas empresas ya están adoptando medidas para limitar el uso de los teléfonos durante determinadas tareas, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo.

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La jornada sirvió además para dar a conocer los recursos de asesoramiento disponibles para el empresariado de Bergantiños. Las empresas asociadas a Axober pueden acceder gratuitamente al servicio especializado en prevención de riesgos laborales de la CEC, que ofrece orientación y ayuda para resolver dudas sobre esta materia.

La actividad fue organizada conjuntamente por Axober y la Confederación de Empresarios de A Coruña, con la colaboración del Polígono de Carballo y el Concello de Carballo. La iniciativa forma parte de las acciones informativas que la asociación empresarial desarrolla para facilitar herramientas prácticas a sus socios y promover entornos laborales más seguros.