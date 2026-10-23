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Carballo

Carballo pide dinero y plazos para el CIS y el Sergas sigue con el papeleo

El alcalde, Daniel Pérez, insiste en que el Concello ya ha cumplido sus obligaciones y exige a la Xunta financiación y un calendario de ejecución

A. Pérez Cavolo Carballo
23/10/2026 20:00
El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y la concejala de Servizos Sociais, Maica Ures, este viernes explicando los asuntos del pleno del lunes
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El futuro Centro Integral de Saúde (CIS) de Carballo continúa pendiente de trámites administrativos mientras el Concello reclama a la Xunta financiación y fechas concretas para su construcción. El pleno municipal debatirá el lunes una moción del BNG para exigir que los presupuestos autonómicos de 2027 incluyan una dotación económica y un calendario de ejecución para esta infraestructura sanitaria.

El alcalde, Daniel Pérez, insistió este viernes en que el Concello ya ha realizado todas las actuaciones que le correspondían para hacer posible el proyecto. Recordó que el Ayuntamiento completó la urbanización de la parcela y tramitó la cesión de los terrenos, cuya aceptación fue autorizada por el Consello da Xunta el pasado 18 de mayo.

Zona en la que se ubicará el nuevo CIS de Carballo

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Pérez reclamó que ese esfuerzo municipal tenga continuidad con un impulso efectivo de la Administración autonómica. En este sentido, exigió financiación y plazos concretos que permitan avanzar en la construcción de un equipamiento que considera necesario para Carballo y el conjunto de Bergantiños.

Mientras tanto, la Xunta explica que sigue completando la revisión jurídica de la documentación necesaria para formalizar la cesión de los terrenos, debido a su condición de bienes de dominio público. Una vez concluido este procedimiento, podrá formalizarse la transmisión e inscribirse la parcela a nombre del Sergas.

Sanidade asegura que pretende agilizar las gestiones pendientes para licitar cuanto antes la redacción del proyecto constructivo, aunque todavía no concreta una fecha para esa contratación.

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A este procedimiento se suma otra autorización pendiente. El actual centro de salud ocupa un inmueble propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que la Xunta necesita el permiso de este organismo para ejecutar las obras de reforma previstas.

La actuación, incluida desde octubre de 2021 en la primera fase del Plan de Infraestructuras de Atención Primaria, contempla la ampliación y transformación del equipamiento actual en un centro integral de salud de referencia para Bergantiños.

La inversión estimada ronda los 12 millones de euros. Según se informó esta misma semana, los presupuestos de Sanidade para 2027 reservan una partida de 600.000 euros para comenzar a desarrollar el proyecto.

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El pleno del lunes, convocado para las 20.30 horas, también abordará la delegación en la Alcaldía de las competencias de contratación de las obras del futuro edificio de las entidades sociales. La medida pretende agilizar una actuación financiada con 7,8 millones de euros por la Fundación Amancio Ortega.

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