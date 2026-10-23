Carballo se sumará a la red contra el cáncer con un nuevo espacio sin humo

La andaina contra el cáncer de Carballo celebrada hace unas semanas Raúl López Molina

El Concello de Carballo dará un nuevo paso en la prevención del cáncer con su propuesta de adhesión a la Rede de Concellos Contra o Cancro, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer con financiación de la Diputación de A Coruña. La iniciativa se debatirá en el pleno municipal del lunes y busca fomentar hábitos saludables, apoyar a los pacientes y sus familias e impulsar la participación del voluntariado.

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La concejala de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, expresó su satisfacción porque la asociación provincial, de la que forma parte la junta local de Carballo, propusiese expresamente la incorporación del municipio.

Según explicó, el Concello ya cumple prácticamente todos los requisitos para integrarse en la red. Únicamente queda pendiente la creación de un espacio libre de humo, cuya ubicación ya está definida en una zona urbana. El Ayuntamiento acondicionará este lugar para completar las condiciones de adhesión y avanzar en la promoción de entornos más saludables.