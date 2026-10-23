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Carballo

Dos jóvenes de Ponteceso y Carballo competirán por ser el mejor talento gallego de FP

El Fórum acogió las pruebas el del ciclo de grado medio de Soldadura y Calderería del IES Monte Neme para el GaliciaSkills 2027

A. Pérez Cavolo Carballo
23/10/2026 18:44
Alejandro Teijeiro Andrade y Xián Varela Álvarez, tras las pruebas de este viernes en el Fórum
Alejandro Teijeiro Andrade y Xián Varela Álvarez, tras las pruebas de este viernes en el Fórum
C. Carballo
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Dos jóvenes bergantiñáns han dado un paso importante para demostrar sus habilidades en el mundo de la soldadura. Xián Varela Álvarez, de Ponteceso, y Alejandro Teijeiro Andrade, de Carballo, fueron seleccionados este viernes en las pruebas organizadas en el Fórum Carballo para elegir a los representantes del ciclo de grado medio de Soldadura y Calderería del IES Monte Neme de cara al campeonato GaliciaSkills 2027.

El primer puesto fue para Xián Varela, que destacó por sus capacidades pese a ser uno de los últimos alumnos en incorporarse al ciclo y no haber cumplido todavía los 18 años. Alejandro Teijeiro obtuvo la segunda posición. Ambos recibieron premios con la colaboración de la empresa carballesa Maqresol Bergantiños, cuyos representantes participaron en el jurado junto al profesorado.

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La jornada también sirvió para poner de manifiesto las oportunidades laborales que ofrece esta especialidad. Jabier Abucide, gerente de Maqresol Bergantiños, aseguró que, si el ciclo contase con 60 estudiantes, habría trabajo para todos, una afirmación con la que quiso destacar la demanda de profesionales cualificados en el sector.

Abucide animó a los alumnos a aprovechar las instalaciones del Fórum Carballo, la experiencia de sus profesores y el contacto con los profesionales que colaboran en su formación. También expresó la disposición de la empresa a seguir contribuyendo con herramientas y recursos para facilitar el aprendizaje.

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Durante la entrega de premios participaron representantes del Fórum Carballo, integrantes del equipo directivo del IES Monte Neme y compañeros de los candidatos. Los docentes agradecieron al Concello de Carballo la cesión de las instalaciones y a las empresas colaboradoras su implicación en el aprendizaje del alumnado.

La selección constituye un primer paso hacia GaliciaSkills 2027, el noveno Campeonato Gallego de Formación Profesional, que se celebrará en octubre del próximo año en el recinto de la Feira Internacional de Galicia ABANCA, en Silleda.

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