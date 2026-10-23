El cannabis y la arqueología despiertan la curiosidad científica de los escolares carballeses

Marta Sánchez de la Torre, en su charla este viernes en Carballo

Los efectos del cannabis sobre el cerebro y los secretos que esconde la arqueología fueron los protagonistas de una jornada de divulgación científica celebrada este viernes en Carballo. Alumnos del IES Alfredo Brañas y del CPR Artai tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de dos investigadores de Barcelona, que trasladaron a las aulas cuestiones relacionadas con la salud, la historia y los avances de la ciencia.

Los encuentros se desarrollaron dentro del proyecto ‘Talento Quilómetro Cero’ (TALK0), impulsado por el Concello de Carballo en colaboración con la Academia Joven de España y la Universidade da Coruña. La iniciativa busca despertar vocaciones científicas y mostrar a los estudiantes que la investigación no es una actividad lejana, sino una herramienta para comprender cuestiones presentes en su vida cotidiana.

Uno de los encuentros estuvo protagonizado por Arnau Busquets-García, investigador del Hospital del Mar Research Institute de Barcelona, donde dirige un grupo dedicado al estudio de los mecanismos celulares de la conducta.

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El científico se reunió con estudiantes de Bachillerato y del ciclo superior de Comercio Internacional del IES Alfredo Brañas para abordar los efectos del cannabis sobre el cerebro, un campo al que ha dedicado parte de su trayectoria investigadora, incluida su etapa de formación doctoral y una estancia posterior en Francia.

Durante la charla explicó que el consumo de esta sustancia plantea numerosas cuestiones científicas, tanto por sus posibles efectos perjudiciales como por las investigaciones sobre sus aplicaciones terapéuticas.

“Hay muchos rumores sobre si el cannabis es bueno o malo o si puede ser utilizado terapéuticamente o no”, señaló Busquets-García, que insistió en la necesidad de explicar sus efectos adversos entre los más jóvenes y, al mismo tiempo, dar a conocer los estudios sobre sus posibles usos médicos.

El investigador destacó también la importancia de acercar estas cuestiones a los estudiantes para que puedan comprender mejor los resultados de la investigación científica y desarrollar una visión informada sobre asuntos que afectan directamente a la sociedad.

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La otra protagonista de la jornada fue Marta Sánchez de la Torre, profesora agregada de Prehistoria de la Universitat de Barcelona y miembro de la Academia Joven de España.

La arqueóloga ofreció dos charlas sobre las herramientas que utilizan los investigadores para reconstruir las sociedades del pasado. La primera tuvo lugar en el IES Alfredo Brañas, con alumnado de ESO, y la segunda en el CPR Artai, donde participaron escolares de tercero a sexto de Primaria.

Para despertar el interés de los más pequeños, Sánchez recurrió a ejemplos conocidos por los estudiantes, como el personaje cinematográfico Tadeo Jones, con el que introdujo algunas de las cuestiones relacionadas con la investigación arqueológica.

La especialista explicó que uno de los objetivos de estos encuentros es “fomentar las vocaciones científicas entre niños y niñas y que tengas referentes reales en los que mirarse”.

También destacó la necesidad de visibilizar el papel de las mujeres en la investigación, de manera que las alumnas puedan conocer trayectorias profesionales femeninas y contemplar la ciencia como una posible opción de futuro.