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Carballo

El Concilia carballés abre el plazo para el día no lectivo del 2 de noviembre

El plazo de anotación finaliza el día 29

Redacción Carballo
23/10/2026 21:19
El servicio es para el alumnado de los colegios de infantil y primaria inscritos en el programa
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El programa Concilia de Carballo ofrece su servicio para el día no lectivo del 2 de noviembre, en su horario habitual, de 7.00 a 14.30 horas. Ya está abierto el plazo de inscripción para solicitar el servicio para ese día, con el coste adicional establecido por la ordenanza municipal de 10,40 euros por día, con servicio de almuerzo incluido. El Concello recuerda que las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de anotación, cuya fecha tope es el 29 de octubre a las 23:59 horas.

El servicio se llevará a cabo en Pequeñis, donde las familias podrán dejar y recoger a sus hijos. Las personas que deseen más información pueden contactar con los teléfonos 981 700 688/638123460

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