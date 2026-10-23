El Sergas revisa los trámites jurídicos para avanzar en el futuro centro integral de salud de Carballo

Zona en la que se ubicará el nuevo CIS de Carballo Mar Casal

El Sergas está revisando la documentación jurídica necesaria para formalizar la cesión de los terrenos destinados al futuro Centro Integral de Saúde (CIS) de Carballo. Este es el estado actual de un proyecto que contempla la ampliación y reforma del centro sanitario existente, con una inversión estimada de 12 millones de euros, según explicaron este viernes fuentes autonómicas.

Según la información facilitada por la Administración autonómica, la revisión responde a la naturaleza demanial de los terrenos, es decir, a su condición de bienes de dominio público. Una vez completado este procedimiento, se podrá avanzar en la formalización de la cesión y en la inscripción de la parcela a nombre del Servizo Galego de Saúde.

La disponibilidad de los terrenos había dado un paso adelante durante los primeros meses de este año, cuando el Concello de Carballo remitió a la Xunta la documentación necesaria para su cesión. Posteriormente, en mayo, el Consello da Xunta autorizó su aceptación. Sin embargo, todavía quedan pendientes los trámites jurídicos que permitirán completar la transmisión.

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La Consellería de Sanidade asegura que pretende agilizar estas gestiones para licitar cuanto antes la redacción del proyecto constructivo. Por el momento, no concreta una fecha para la convocatoria del concurso.

La actuación presenta, además, una segunda cuestión administrativa. El actual centro de salud ocupa un inmueble cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que la Xunta también está gestionando la autorización de este organismo para ejecutar las obras de reforma previstas.

Ambos procedimientos son necesarios para avanzar en el desarrollo del futuro CIS, concebido como una infraestructura sanitaria de referencia para Carballo y el conjunto de Bergantiños.

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El proyecto figura en la primera fase del Plan de Infraestructuras de Atención Primaria aprobado por la Xunta en octubre de 2021. Su objetivo es ampliar la capacidad asistencial del equipamiento actual y adaptar sus instalaciones a las necesidades sanitarias de la población.

En el apartado económico, los presupuestos de la Consellería de Sanidade para 2027 reservan una partida de 600.000 euros para esta actuación, cuyo coste global estimado ronda los 12 millones.

De este modo, el futuro centro integral de salud continúa pendiente de completar los trámites de cesión de los terrenos y de obtener la autorización para intervenir en el edificio existente antes de avanzar en la contratación y ejecución de las obras.