Antonio Porteiro recibe el Xograr de Outono del FIOT
El reconocimiento se entregó este viernes tras el estreno de 'A arte da guerra', coproducción de Mofa e Befa y el propio festival
El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo ha entregado este viernes el Xograr de Outono 2026 a Antonio Porteiro, quien lleva 25 años como director técnico del festival y se ha convertido en una de las figuras imprescindibles para sacar adelante cada edición. El reconocimiento se entregó al finalizar la función de 'A arte da guerra', el estreno absoluto de la obra coproducida por Mofa e Befa y el FIOT.
El galardón reconoce tanto su trayectoria personal como el papel de los profesionales técnicos que sostienen las artes escénicas y cuyo trabajo pocas veces resulta visible para el público. Sonido, iluminación, maquinaria, escenografía, montaje o producción son algunos de los ámbitos que el FIOT quiere reivindicar a través de esta distinción.
Fundador y director de Sonpress, Porteiro lleva décadas vinculado a la producción técnica de espectáculos y acontecimientos culturales, con una trayectoria que trasciende Carballo y que le ha permitido colaborar con numerosos proyectos y profesionales de Galicia y del resto de España.
En el FIOT, sin embargo, su nombre está ligado a un cuarto de siglo resolviendo las necesidades de compañías y espectáculos y enfrentándose a retos que, sobre el papel, parecían difíciles de encajar. El propio Porteiro acostumbra a resumir esas situaciones con retranca: “Queredes meter un pé do 45 nun zapato do 36”. Y precisamente su capacidad para encontrar soluciones es uno de los aspectos que destaca el festival al concederle el premio.
El FIOT reivindica también su profesionalidad, capacidad de trabajo y cercanía con los numerosos equipos que han pasado por Carballo durante estos años. Un trabajo que permite que, cuando comienza una función, la luz, el sonido y el escenario funcionen sin que el espectador perciba todo lo que sucede detrás.
"A súa actitude alegre, próxima, facilitadora e sempre disposta a buscar solucións fai de Antonio unha figura técnica de referencia da nosa escena. Un deses profesionais que coidan cada detalle para que, cando comeza unha función, todo pareza sinxelo. Para que a luz estea, o son chegue, o escenario funcione e a creación artística poida brillar", señala el FIOT sobre Antonio Porteiro.
Una prestigiosa lista
Antonio Porteiro se convierte en el 24º Xograr de Outono, una distinción que se entrega desde 2002 y que comparte con: Roberto Vidal Bolaño, Artur Trillo, Celso Parada, Víctor Mosqueira, Quico Cadaval, Dorotea Bárcena, Cándido Pazó, Paula Carballeira, Marcelino de Santiago 'Kukas', Alberto Gende, Xosé Manuel Oliveira 'Pico', Eduardo Rodríguez Cunha 'Tatán', Susana Dans, Miguel de Lira, Mónica Camaño, Manuel Lourenzo, Patricia de Lorenzo, Carlos Alonso, Xasilda Alfaro, Evaristo Calvo, Ana Romaní, Avelino González y Areta Bolado.