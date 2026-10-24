Carballo recoge el premio Ciudades que Caminan por la transformación de los Baños Vellos
El edil Juan Seoane recogió el galardón en una gala celebrada en Vitoria
EL concejal de de Mobilidade de Carballo, Juan Seoane, recogió en Vitoria-Gasteiz el Premio Ciudades que Caminan 2026 por la transformación del entorno de los Baños Vellos. Carballo comparte con Manises el galardón en la categoría de ciudades medianas, un reconocimiento a la recuperación progresiva del espacio público para las personas.
Es la segunda vez que Carballo recibe este galardón tras el obtenido en 2018 por las políticas municipales de movilidad peatonal y la mejora del espacio público.
La delegación carballesa estuvo integrada también por Daniel Barreiro, edil de Captación de Recursos Públicos; Milagros Lantes, representante de la alcaldía y vocal en la junta directiva de la Red de Ciudades que Caminan; y Alfredo Garrote, arquitecto municipal.
El jurado valoró la visión de conjunto de la actuación en los Baños Vellos, la pacificación del tráfico y la mejora de la movilidad peatonal. También destacó el diseño urbano, la calidad de los materiales y la presencia del agua como elemento singular.
La actuación se llevó a cabo en las calles Ourense, Pontevedra, Baños Vellos, Chile, Lugo y Estrela. Además de mejorar la accesibilidad y crear espacios de estancia, se recuperó el vínculo histórico del barrio con el agua. Así, en el cruce de las vías Ourense y Baños Vellos hay una reproducción en el pavimento de la antigua planta del balneario romano y se incorporó una pieza escultórica de Manuel Eirín.
El encuentro en Victoria sirvió también para celebrar la asamblea general de la red, que aprobó la gestión anual y los proyectos del próximo ejercicio, además de elegir Vilagarcía de Arousa como sede del congreso de 2027.
La Red Ciudades que Caminan está formada por 98 municipios y cuatro diputaciones, con una población conjunta de más de 16 millones de habitantes. Su actividad promueve la recuperación del espacio público, la formación y el intercambio de experiencias para avanzar hacia ciudades más accesibles y amables para caminar.