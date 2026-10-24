Díaz del Valle valora el  vínculo entre abuelos y nietos y defiende un cuidado sin sobrecargas

Díaz del Valle, durante su charla en la Semana dos Avós Mar Casal

La parroquia de Carballo despide este domingo su 29ª edición de la Semana dos Avós. Una de las citas destacadas de la semana ha sido la charla del psiquiatra carballés Juan Carlos Díaz del Valle, quien habló del vínculo entre abuelos y nietos. Ponente y público compartieron anécdotas en una charla con un tono cercano y distendido.

Díaz de Valle destacó el papel fundamental que desempeñan los abuelos a la hora de transmitir a sus nietos valores como el respeto, la gratitud, la solidaridad y la empatía. Añadió que sus conversaciones y su manera de acompañar ayudan a los niños a conocer sus raíces y a ponerse en el lugar de los demás. Todo ello a través de un vínculo afectivo que necesita continuidad, confianza y una relación beneficiosa para ambas partes.

Los abuelos son una figura clave para los nietos, brindándoles una presencia cercana y seguridad. El psiquiatra animó a favorecer su autonomía y su capacidad para tomar decisiones, siempre de acuerdo con su edad.

Uno de los mensajes centrales de la charla fue la necesidad de evitar que la ayuda de los abuelos se convierta en una obligación permanente que les deje sin tiempo para sí mismos. Así, señaló que los abuelos tienen derecho a decir no, realizar sus propias actividades y decidir qué responsabilidades pueden asumir. La ayuda que brindan a los padres en el cuidado de los nietos debe partir del diálogo entre ambas partes, pues son los padres los que tienen que fijar las normas y tomar decisiones sobre sus hijos. Los abuelos pueden escuchar, apoyar y mediar en los desacuerdos, pero deben evitar desautorizar a los progenitores o situar a los niños en medio de los conflictos familiares, explicó Díaz del Valle.

Para fortalecer la relación entre abuelos y nietos, Díaz del Valle proponer compartir actividades como jugar a las cartas, pasear, ver una película y comentarla o conversar sobre una noticia. Estas iniciativas no solo benefician a los nietos, sino también a los mayores, contribuyendo a una vida más activa, estimular sus capacidades y ofrecer nuevas oportunidades para aprender, además del uso de la tecnología.

La Semana dos Avós concluye este domingo con una misa de clausura y un acto de homenaje a los mayores organizado por la Asociación Fogar da Xuventude en colaboración con los niños de la catequesis. Será a partir de las 12.30 horas y están invitados a participar todos los abuelos y abuelas. Ese mismo día tendrá lugar la entrega del diploma-medalla de la parroquia a Aspaber, con motivo de su 50 aniversario.