El FIOT despide este sábado el certamen de microescenas M2

Alicia López Méndez, en Espazo barefoot, este sábado Raúl López

Este sábado finaliza dentro del FIOT el Certame de Micro-Escenas M², que celebra su décima edición llevando pequeñas representaciones a establecimientos de Carballo. Las dos últimas propuestas de las cuatro que conforman esta edición son. ‘A vergonza era verde e comeuna a vaca’, de Alicia López Méndez, con upa! Espazo barefoof como escenario, y ‘Planeta pop: a alien que se converteu en superestrela’, de Aterradas, en Sweet Spirit Moda Infantil. Ambas se han llevado a cabo en cuatro sesiones, la última de ellas a las 18.30 horas.