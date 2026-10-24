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Carballo

El FIOT despide este sábado el certamen de microescenas M2

Diana BergaraCarballo
24/10/2026 18:14
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Alicia López Méndez, en Espazo barefoot, este sábado
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Este sábado finaliza dentro del FIOT el Certame de Micro-Escenas M², que celebra su décima edición llevando pequeñas representaciones a establecimientos de Carballo. Las dos últimas propuestas de las cuatro que conforman esta edición son. ‘A vergonza era verde e comeuna a vaca’, de Alicia López Méndez, con upa! Espazo barefoof como escenario, y  ‘Planeta pop: a alien que se converteu en superestrela’, de Aterradas,  en Sweet Spirit Moda Infantil. Ambas se han llevado a cabo en cuatro sesiones, la última de ellas a las 18.30 horas.

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