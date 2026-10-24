Exitoso estreno en el FIOT de 'A arte da guerra' de Mofa e Befa

'A arte da guerra' de Mofa e Befa, en el FIOT Mar Casal

El Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, el FIOT, continúa elevando el nivel de su 35ª edición, que comenzaba el pasado 23 de septiembre y se prolonga hasta el 31 de octubre con más de cuarenta espectáculos.

Este viernes, el festival sumó un nuevo éxito con el estreno absoluto de 'A arte da guerra', de la mítica compañía gallega Mofa e Befa, en una coproducción con el FIOT. La obra se preestrenó el jueves para estudiantes y este viernes fue el gran estreno en el auditorio del Pazo da Cultura.

La obra cuenta con los actores Evaristo Calvo, Víctor Mosqueira y Josito Porto, con el espacio escénico de Marcelino de Santiago 'Kukas', el diseño lumínico de Octavio Mas y la dramaturgia y dirección de Carlos Santiago.

'A arte da guerra' toma como punto de partida el legendario tratado de Sun Zi para construir una farsa feroz e irreverente sobre el , coproducida polo festival, toma como punto de partida o legendario tratado de Sun Zi para construir una farsa feroz e irreverente sobre el poder, el engaño y los conflictos que atraviesan la sociedad actual.

Reyes, generales, concubinas, espías, magnates, entrenadores de fútbol, abogadas matrimoniales y otras figuras atrapadas en singulares conflictos humanos componen un retablo urgente de un mundo en colisión, en el que resurge el belicismo. Todo ello con el peculiar estilo de Mofa e Befa, que transforma la sabiduría militar china en una sátira de nuestra época, en la que la ironía y la carcajada son las mejores armas para mirar crítica el presente.

La programación de sala del FIOT continúa este sábado con otra de las citas más esperadas del festival: el estreno en Galicia de 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', de la dramaturga y directora María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. El espectáculo llega avalado por su acogida crítica. Será en el Pazo a partir de las 20.00.

La obra parte de la historia de una mujer que ha llegado a la mitad de su vida desencantada y que, inesperadamente, vuelve a enamorarse. Ese sentimiento se presenta como un acontecimiento tan extraordinario como la llegada de un objeto volador no identificado, capaz de devolverle la ilusión y hacerle creer de nuevo en lo imposible.

Con humor y elementos de autoficción y ciencia ficción, Velasco reflexiona sobre las relaciones sentimentales en una sociedad marcada por el individualismo y el miedo a asumir riesgos emocionales. La propuesta, protagonizada por María Jáimez y Carlos Beluga, combina interpretación, música en directo, danza y creación audiovisual.

El domingo, también a las 20.00 horas, será el turno de ‘Solo quería bailar’, que llegará a Carballo como estreno en Galicia dentro de la programación del ciclo OTNI. La obra, protagonizada por Olalla Hernández y dirigida por Alberto Velasco, adapta la novela de Greta García para contar la historia de Pili, una bailarina que cumple una condena de treinta años de prisión.

Desde su celda, la protagonista reconstruye una vida marcada por las dificultades y las barreras de un sistema que parece cerrarle todas las puertas. El espectáculo mezcla monólogo, humor, rabia y danza para abordar la precariedad, la burocracia y la exclusión social, sin renunciar a una mirada irreverente.

Microescenas y memoria teatral

El sábado también regresará el Certame de Micro-Escenas M², que celebra su décima edición llevando pequeñas representaciones a establecimientos de Carballo. ‘A vergonza era verde e comeuna a vaca’, de Alicia López Méndez, podrá verse en upa! Espazo barefoot, mientras que ‘Planeta pop: a alien que se converteu en superestrela’, de Aterradas, se representará en Sweet Spirit Moda Infantil. Ambas propuestas ofrecerán funciones a las 12.00, 13.00, 17.30 y 18.30 horas.

La programación paralela incluirá el sábado, a las 10.00 horas, el laboratorio ‘Coro Teatral LoitaMADRE’, impulsado por ButacaZero con Esther F. Carrodeguas y Xavier Castiñeira. La actividad toma como punto de partida la lucha de las madres contra la dro

Ese mismo día, a las 18.00 horas, se celebrará un encuentro dedicado al dramaturgo Manuel Lourenzo, una figura fundamental del teatro gallego cuya trayectoria también protagoniza una exposición en el Pazo da Cultura.ga en Galicia y su papel en los movimientos de transformación social.