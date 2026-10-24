Medio centenar de exalumnos del IES Alfredo Brañas celebran la fiesta de '50 Aniversario+1' 

Foto de familia de los participantes en el reencuentro de ex-alumnos del Alfredo Brañas Raúl López Molina

A los exalumnos de la promoción 1975-1979 del IES Alfredo Brañas de Carballo les va la fiesta. Después de celebrar hace un año por todo lo alto el 50 aniversario de su llegada al célebre instituto para cursar el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) que ese curso empezó a impartirse por vez primera en los institutos de toda España, este sábado volvieron a reunirse en la que denominaron 'Festa de 50 aniversario+1'.

Pese a algunas bajas de última hora y a otras motivadas por compromisos laborales e incompatibilidades de agenda, al final cerca de 50 personas acudieron a la convocatoria para seguir recordando vivencias y anécdotas de una etapa inolvidable de sus vidas. En el éxito con el que se volvió a saldar el reencuentro también tuvo mucho que ver el buen hacer del equipo organizador que conforman Fernando Couto, Xan Gómez, Perfecto Rial, Manuel Jesús Vázquez y José Ramón Cameán.

En esta ocasión los organizadores volvieron a sorprender con una fiesta de sobremesa que incluyó una sesión de música y baile de los años 70 y 80 dirigida por el malpicán Dj Roi, a la que siguió una sesión de karaoke. El encargado de romper el hielo y vencer las reticencias de los-as más tímidos-as para subir al escenario fue Fernando Couto, que no dudó en echar mano de su sombrero de mariachi para entonar la mítica canción de Vicente Fernández 'El Rey'.

Couto García, que regenta la gestoría Asfeco en Malpica, confesaba unas horas antes del reencuentro celebrado en las instalaciones de Alda Carballo (el antiguo Punta del Este) que esperaba que le diesen pronto el relevo en la sesión de karaoke porque, de lo contrario, podría verse en un apuro. "Por se me aplauden moito no primeiro tema, levo outro preparado: 'Un pueblo con mar' de Sabina. Se despois nadie quere o micro, tocará improvisar", apuntaba el malpicán.

El organizador también quiso destacar los firmes lazos de amistad que siguen uniendo a los integrantes de este promoción medio siglo después de compartir aula y puso como ejemplo a la más de media docena de exalumnas asturianas y leonesas que tampoco quisieron perderse la cita de este año en Carballo, en donde en su día cursaron el BUP aprovechando las becas que les concedieron como hijas de mineros y de trabajadores ferroviarios que eran.