Mesa informativa de Alcer Coruña  en el centro de salud de Carballo 

Mesa de Alcer en el centro médico carballés, con la voluntaria Olalla Castiñeiras

Alcer, la Asociación para a Loita Contra as Enfermidades do Ril en la provincia de A Coruña, realizó el pasado miércoles una campaña informativa en Carballo, con la instalación de una mesa informativa en el centro de salud en el marco del programa 'Alcer 7 Vidas'.

La prevención de la enfermedad renal y la promoción de la donación de órganos fueron los ejes de esta iniciativa, que se llevó a cabo de 10.00 a 14.00 horas y en la que se entregó material informativo a 20 personas interesadas especialmente en ser donantes de órganos.

La iniciativa fue posible gracias al Sergas, que cedió el espacio en el centro médico carballés, con la colaboración de Olalla Castiñeiras, voluntaria de la entidad y trasplantada de riñón.