El BNG de Bergantiños dice que los nuevos presupuestos de la Xunta no solucionan los grandes problemas de la comarca

Representantes del BNG comarcal junto al parlamentario Óscar Insua (c)

El BNG de Bergantiños se muestra muy crítico con los Presupuestos de la Xunta para 2027 al entender que no dan solución a las necesidades prioritarias de los distintos municipios. A pesar de incluir algunas inversiones también necesarias, para los nacionalistas las nuevas cuentas siguen caracterizándose por la lentitud en la ejecución de grandes infraestructuras, por la concentración territorial de algunas actuaciones y por las ausencia de partidas para servicios públicos y necesidades básicas.

En el apartado de vivienda, explican que la Xunta consigna 9,07 millones para construir 79 vivienda públicas en Carballo, con una inversión global prevista de 12 millones. El BNG considera positiva esta actuación, pero critica que no exista una planificación de vivienda pública para el conjunto de Bergantiños. "A política de vivenda da Xunta non pode limitarse a unha promoción en Carballo. É necesario facilitar o acceso á vivenda tamén nos concellos máis pequenos, onde a falta de oferta contribúe á perda de poboación e dificulta que a xente nova poida desenvolver o seu proxecto de vida", dicen.

Sanidad y circunvalación de Carballo

Por lo que respecta a la sanidad, expica que el Centro Integral de Saúde de Carballo cuenta con una partida de apenas 600.000 euros, frente a una inversión estimada de alrededor de 12 millones. a ello hay que añadir la ausencia de inversiones específicas para reforzar la atención sanitaria en A Laracha, donde la formación nacionalista había demandado 300.000 euros para incrementar el personal, incorporar nuevos servicios y ampliar el horario del centro de salud. "Bergantiños precisa unha sanidade pública con máis medios, máis profesionais e infraestruturas modernas", apuntan al respecto.

La circunvalación de Carballo, "unha das infraestruturas viarias máis importantes para Bergantiños", recibe 3 millones de euros en 2027, de una inversión global de 23 millones. Desde el BNG recuerdan que en las enmiendas de 2026 ya reclamaron seis millones de euros para avanzar en la primera fase de la infraestructura. "A variante é fundamental para mellorar as comunicacións, retirar tráfico pesado do núcleo urbano e facilitar a actividade económica. O que precisamos son obras e prazos concretos, non seguir trasladando o groso do investimento aos próximos anos", señalan desde la formación.

Polígonos y saneamientos

En el ámbito del desarrollo económico, los presupuestos recogen 4,63 millones de euros para ampliar el polígono de Bértoa; 1,10 millones para el parque empresarial de Coristanco; y apenas 64.051 euros para el polígono de Nantón, en Cabana de Bergantiños. Añaden que este último caso resulta especialmente significativo, ya que se trata de una actuación con una inversión global programada de casi 23 millones de euros.

En materia de saneamiento, la Xunta reserva 1,3 millones de euros para la depuradora de Traba, en Laxe, y 1,14 millones para la depuradora y los colectores de Beo, en Malpica. El BNG llama especialmente la atención sobre la lentitud con la que se está financiando la depuradora de Traba. Con una inversión global que podría rondar los 12 millones de euros para el conjunto de la actuación, "manter un ritmo de pouco máis dun millón de euros anual significaría prolongar a súa execución durante máis dunha década... É inadmisible que unha infraestrutura tan necesaria siga avanzando a contagotas", critican, a la vez que piden a la Xunta que comprometa inversiones suficientes y un calendario de ejecución que permita resolver estas carencias de una vez por todas.

Instalaciones portuarias y otros equipamientos

El sector del mar también recibe dotaciones que el BNG considera claramente insuficientes. En el puerto de Malpica se consignan 50.000 euros para la dársena interior, con un coste global previsto de 3,91 millones, y otros 10.000 euros para los departamentos de exportadores. En el puerto de Corme aparecen 50.000 euros para mejorar el acceso, mientras que en Caión se reservan 10.000 euros para un estudio de estabilidad. En Laxe se destinan 235.000 euros a la construcción de una nave para aparatos de pesca, pero no se recoge la continuación de las grandes obras portuarias que el BNG había demandado mediante una enmienda de cinco millones de euros. "Os portos son infraestruturas fundamentais para a economía da comarca e para a seguridade das persoas que traballan no mar e non poden seguir recibindo partidas mínimas", afirma el Bloque comarcal.

El BNG critica igualmente la ausencia de partidas específicas para actuaciones que ya había reclamado en los presupuestos de 2026, como la construcción de un centro de día en Ponteceso, dotado en la propuesta nacionalista con tres millones de euros; el auditorio de Coristanco, con un millón; o la redacción del proyecto de un nuevo instituto o la ampliación del existente en A Laracha, para el que había solicitado 100.000 euros. También continúa pendiente una mejora sustancial del transporte público comarcal, para a que el BNG había propuesto 700.000 euros.

Más enmiendas

El BNG de Bergantiños concluye que los presupuestos de la Xunta para 2027 no ofrecen una respuesta suficiente a las necesidades de la comarca. "Non negamos que existan investimentos necesarios, pero non podemos aceptar que as grandes infraestruturas sigan adiándose, que a vivenda pública non chegue ao conxunto da comarca e que demandas básicas en saneamento, sanidade, educación ou atención ás persoas maiores continúen sen resposta", manifiestan.

El BNG anuncia que continuará defendiendo estas necesidades durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2027, con la presentación de las correspondientes enmiendas para reclamar las inversiones que Bergantiños necesita.