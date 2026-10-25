Carballo
Flores y plantas, protagonistas en la feria dominical de Carballo
El ferial de Cee reunió setenta puestos ambulantes en una jornada con buen ambiente
Carballo y Cee celebraron este domingo sus tradicionales ferias, en las que se nota ya la cercanía del día de Difuntos. Así, en Carballo destacó la amplia oferta de flores y plantas, que llenaron de color y olores la Praza do Concello, centrando la atención de los consumidores.
En cuanto a Cee, setenta puestos ambulantes se dieron cita en O Recheo, con buen ambiente y mucha gente callejeando. El comercio local y la hostelería registraron animación, en tanto que también hubo presencia de peregrinos, en su ruta del Camino hacia Fisterra y Muxía.