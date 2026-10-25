Flores y plantas, protagonistas en la feria dominical de Carballo

Un puesto de venta de plantas este domingo en Carballo D.B.

Carballo y Cee celebraron este domingo sus tradicionales ferias, en las que se nota ya la cercanía del día de Difuntos. Así, en Carballo destacó la amplia oferta de flores y plantas, que llenaron de color y olores la Praza do Concello, centrando la atención de los consumidores.

Carballo da una segunda vida a 203 plantas de los jardines con un reparto entre la ciudadanía Más información

En cuanto a Cee, setenta puestos ambulantes se dieron cita en O Recheo, con buen ambiente y mucha gente callejeando. El comercio local y la hostelería registraron animación, en tanto que también hubo presencia de peregrinos, en su ruta del Camino hacia Fisterra y Muxía.