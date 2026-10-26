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Carballo

Cabana recupera el paseo y el mirador de la Escuela de Vela

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este lunes la zona acompañada por el alcalde de Cabana

A. Pérez Cavolo Carballo
26/10/2026 17:54
Visita de Belén do Campo a Cabana para comprobar el resultado de las obras de acondicionamiento del paseo (3)
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El paseo marítimo de Cabana, a la altura de la Escuela de Vela, presenta una imagen renovada tras la finalización de las obras de restauración de la senda peatonal y del mirador situado frente a la desembocadura del río Anllóns. La actuación contó con una subvención de 15.000 euros de la Xunta de Galicia, destinada a recuperar un tramo deteriorado y mejorar las condiciones de seguridad y orientación de quienes recorren este espacio natural.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este lunes la zona acompañada por el alcalde de Cabana, José Muíño, y la directora territorial de Medio Ambiente e Cambio Climático, Pilar Arias, para conocer el resultado de los trabajos.

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La intervención se desarrolló en un entorno integrado en la Red Natura 2000 y que forma parte del Camino del Litoral de Galicia, concretamente de la etapa 22, que conecta Ponteceso con Laxe.

Reparación de 25 metros de paseo

Una de las principales actuaciones consistió en la reparación de un tramo de 25 metros de longitud y cinco de ancho que presentaba problemas de deterioro y pérdida de apoyo del pavimento.

Los trabajos incluyeron la nivelación del terreno, la extensión de una capa de hormigón y la posterior reposición del pavimento y los bordillos. Para mantener la estética original del paseo se reutilizaron los materiales que estaban en buen estado y se incorporó nueva piedra donde resultó necesario.

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También se acondicionaron los márgenes de la senda mediante la aportación de tierra vegetal y la siembra de césped. Estas medidas buscan estabilizar el suelo, facilitar el drenaje del agua y reducir el riesgo de que se produzcan nuevos procesos de erosión. La intervención respetó la anchura, los materiales y la configuración del paseo, con el objetivo de recuperar su funcionalidad sin alterar las características paisajísticas del entorno.

La mejora de la señalización constituye otra de las novedades de la actuación. Hasta ahora, este acceso al paseo desde la Escuela de Vela carecía de elementos informativos que orientasen a los visitantes.

Se instalaron dos señales direccionales de madera tratada que indican las distancias hasta los extremos del recorrido: 1.260 metros hasta As Grelas y 3.270 metros hasta el monte de San SebastiánEn el mirador también se colocó una mesa interpretativa con información sobre el paisaje y la desembocadura del Anllóns, uno de los espacios naturales más destacados del municipio.

Los nuevos elementos se fabricaron con materiales resistentes a las condiciones ambientales de la costa, para favorecer su conservación y reducir las necesidades de mantenimiento.

Cerca de 70.000 euros para cinco municipios de la comarca

Durante la visita, Belén do Campo explicó que los trabajos se financiaron mediante una convocatoria autonómica destinada a conservar y poner en valor el patrimonio natural y cultural de los espacios protegidos.

La Xunta concedió este año más de 1,8 millones de euros para respaldar 159 proyectos en Galicia. En la provincia de A Coruña se aprobaron 28 ayudas por un importe conjunto próximo a los 400.000 euros.

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Dentro de las actuaciones específicas en espacios de la Red Natura 2000, doce ayuntamientos coruñeses recibieron subvenciones que superan los 167.000 euros. En la Costa da Morte, cinco municipios se beneficiaron de estas aportaciones: Cabana, Malpica, Laxe, Camariñas y Dumbría, con una financiación conjunta cercana a los 70.000 euros.

Las subvenciones permiten realizar intervenciones como la recuperación de caminos y elementos patrimoniales, la mejora de rutas, la instalación de señalización y el acondicionamiento de miradores y áreas recreativas.

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