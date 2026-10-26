El FIOT llega a su recta final en Carballo con dos referentes de la escena contemporánea

La función 'Vendrá los alienígenas y tendrán tus ojos', el sábado en el auditorio Raúl López Molina

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) llega a su fin en Carballo con dos nuevos estrenos en Galicia y dos compañías de referencia en la escena contemporánea. Se trata de Titzina, que presentará el viernes ‘Disección de la bondad en tres actos’; y Rafael Álvarez, El Brujo, con ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’, que se podrá ver el sábado en el auditorio carballés.

El festival pone así el broche de oro a esta edición número 35, que arrancaba el pasado 23 de septiembre con grandes figuras del teatro actual, con un total de 43 espectáculos, 8 estrenos absolutos y 9 en los escenarios de Galicia.

Titzina comenzará el viernes su gira en la comunidad gallega con su última función, una farsa que desde la investigación y el humor explora los límites entre la verdad, la memoria, la identidad y la mentira. La obra será a las 21.00 horas en el Pazo da Cultura. Como antesala, el jueves 29 habrá un encuentro de Titzina Teatro con el periodista Daniel Galindo, sobre la creación de esta función, dentro de la Escola do Espectador nas Ondas. Será en el Pazo da Cultura a las 20.00 horas.

Para culminar el festival, el sábado 31 llega uno de los espectáculos más aguardados con Rafael Álvarez, El Brujo. ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’ se presenta en forma de monólogo, combinando humor, palabra, improvisación, música en directo y reflexión.

El FIOT se despide tras un intenso fin de semana, con la programación de sala y el ciclo Metro Cadrado, que finalizaba el pasado sábado.