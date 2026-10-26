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Carballo

La AVV de Ardaña se apunta un nuevo tanto en su Festa da Socio

La cita incluyó un xantar a base de callos y mucha música

Manuel Froxán Rial
26/10/2026 19:10
Foto de familia de la organización y colaboradores
Foto de familia de la organización y colaboradores
AVV Ardaña
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Los vecinos de la parroquia carballesa de Ardaña disfrutaron por todo lo alto de la Festa do Socio organizada por la AVV Santa María el pasado sábado. La convocatoria de la entidad vecinal tuvo un amplio seguimiento de la mano de un programa en el que la diversión estaba asegurada.

La animación empezó a notarse desde media mañana y a las 13.00 horas comenzó una sesión vermú amenizada por Dj Sebas. Hora y media más tarde se dio paso a la vertiente gastronómica con un xantar a base de callos, postre y café. 

Para elaborar los callos se necesitaron varias ollas
Para elaborar los callos se necesitaron varias ollas
AVV Ardaña

En la sobremesa llegaron los habituales sorteos de regalos entre los comensales para retomar a partir de las 18 horas el tardeo y la animación musical de la mano de Dj Macaro. Su compañero de profesión  Dj Sebas fue el encargado de poner música al fin de fiesta.  

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