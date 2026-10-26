La escultura O Escalo regresa a la rotonda del polígono de Bértoa

Escultura O Escalo en la rotonda de Bértoa EC

La escultura O Escalo, del artista carballés Manuel Facal, vuelve a presidir la rotonda del polígono industrial de Bértoa. El pasado 20 de julio fue retirada para su restauración y este lunes volvió al mismo lugar. El Concello de Carballo destinó 14.000 euros para sustituir los elementos deteriorados en la obra que fue instalada en ese lugar en el año 2007.

Con el regreso de la escultura, Bértoa recupera un referente de su paisaje paisaxe desde hace cerca de dos décadas. Con sus 13,5 metros de altura y 3.200 kilos de peso, O Escalo es una obra concebida para ser contemplada en un espacio y abierto y reconocida desde la distancia, que desde este lunes recupera su esplendor.