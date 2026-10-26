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Carballo

Viajar entre Carballo y A Coruña por la autovía costará lo mismo en 2027

La Xunta anuncia la congelación de los peajes de la AG-55 para el próximo año

A. Pérez Cavolo Carballo
26/10/2026 14:08
El peaje de la autovía en Carballo
Archivo
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Los conductores que utilizan la autovía AG-55 para desplazarse entre Carballo y A Coruña seguirán pagando lo mismo en 2027. La Xunta de Galicia anunció este lunes que congelará los peajes de esta vía durante el próximo ejercicio, por lo que el coste de recorrer los dos tramos de pago se mantendrá en 2,60 euros por sentido para los turismos.

La medida fue confirmada por la conselleira de Vivienda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, durante su comparecencia ante una comisión del Parlamento de Galicia para presentar el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027.

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Según las tarifas anunciadas, el peaje entre Carballo y Arteixo continuará siendo de 2,05 euros, mientras que los conductores que recorran el tramo entre Arteixo y A Coruña seguirán abonando 0,55 euros.

Más de 114 euros al mes para quienes viajan a diario

La congelación de los peajes tendrá especial interés para los vecinos de Carballo y otros municipios de Bergantiños que utilizan habitualmente la autopista para acudir a sus puestos de trabajo, estudiar o realizar gestiones en A Coruña.

Aunque las tarifas no subirán, el uso frecuente de la vía seguirá representando un gasto considerable. Un conductor que realice el recorrido completo de ida y vuelta durante 22 días al mes abonaría 114,40 euros mensuales, antes de aplicar posibles descuentos.

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