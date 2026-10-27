El Casino de Carballo oferta nuevas actividades a través de sus 'Aulas regulares'

Vista del edificio del Casino de Carballo EC

El Casino de Carballo pone en marcha el programa Aulas regulares a través de que se ofertan distintas actividades formativas y de tiempo libre, algunas de las cuales ya están en marcha. Es el caso del grupo de improvisación teatral que se reúne todos los martes a las 20 horas. Se trata de una propuesta de carácter gratuito para la que no se necesita inscripción previa. Las personas interesadas no tienen más que presentarse en el ambigú del Casino con ganas de pasárselo bien en unas sesiones en la que actores y actrices crean la historia, los personajes y los diálogos sin ningún tipo de guión previo.

Una de las novedades de este curso será el taller de labores textiles 'Mallas de fío' que se va a ofertar en colaboración con la asociación malpicana Mallas de Area con el objetivo de ayudar a desconectar del día a día. La actividad es asimismo gratuita y se llevará a cabo todos los jueves de 18.00 a 20.00 horas.

Los jueves también se retomarán las tradicionales clases de pandereta y canto tradicional de la mano de Miro Regueira. En este caso hay que apuntarse llamando al teléfono 627 90 71 66 (Miro) y pagar una cuota de 28 (socios) o 30 euros (no socios).

El abanico de posibilidades se completa con una obradoiro de iniciación a la electrónica que, en colaboración con Enxeñería sen Fronteiras, se impartirá el 14 de noviembre de 11.00 a 13.00 horas. Es necesaria la inscripción previa a fin de hacer previsiones sobre la cantidad del material necesario. En caso de no reunir un mínimo de personas inscritas se avisará a los interesados por email de la anulación de la actividad.