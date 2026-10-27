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Diario de Ferrol

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Carballo

El PSOE exige una ambulancia medicalizada permanente para la Costa da Morte

La diputada Patricia Iglesias critica al PP por rechazar la iniciativa y advierte de que los tiempos de respuesta a una emergencia pueden ser determinantes

Manuel Froxán Rial
27/10/2026 18:16
La diputada del PSOE Patricia Iglesias
La diputada del PSOE Patricia Iglesias
Cedida
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El PSdeG-PSOE vuelve a reclamar a la Xunta de Galicia la dotación de una ambulancia medicalizada permanente para la Costa da Morte, una reivindicación histórica de la comarca que lleva más de dos décadas sin obtener respuesta. La diputada autonómica Patricia Iglesias denuncia que la falta de este recurso obliga a los vecinos a depender de unidades desplazadas desde otras zonas, con el consiguiente incremento de los tiempos de respuesta ante emergencias sanitarias graves.

La parlamentaria recuerda que en abril de 2026 el Partido Popular votó en contra de una iniciativa presentada por el PSdeG en el Parlamento de Galicia para reclamar este recurso sanitario, pese a tratarse de una demanda reiterada.

Iglesias alude a recientes emergencias que, a su parecer, evidencian la necesidad de reforzar la asistencia sanitaria de forma urgente. "Cada minuto que se perde é unha lotería mortal para 100.000 veciños destas comarcas. O goberno galego do Partido Popular non pode seguir dicindo que este servizo non é necesario, mentres dependemos do azar ou das estradas colapsadas", advierte la diputada socialista.

El PSdeG considera que las distancias a los hospitales de referencia y las características del territorio hacen imprescindible contar con una unidad de soporte vital avanzado con base permanente en la zona, que permita mejorar la capacidad de respuesta ante accidentes y otras situaciones de especial gravedad. "Esiximos unha ambulancia medicalizada permanente xa para Bergantiños e a Costa da Morte. Unha reivindicación histórica, de máis de vinte anos. A nosa vida vale o mesmo que a de calquera outra comarca de Galicia", finaliza diciendo Patricia Iglesias.

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